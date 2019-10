PwC-Studie: Trotz Rückgang - Ballungsräume und Top-Lagen in Innenstädten bleiben für Logistikimmobilien attraktiv

Düsseldorf (ots) - Logistiker investieren in die Top-A-Lagen derInnenstädte / Handel und Konsumgüterunternehmen bauen metropolnaheVerteilzentren aus / Zwei Drittel der Unternehmen aus beiden Branchensehen Fahrverbote und Umweltauflagen als Investitionshindernis /Immobilienkooperationen mit Mitbewerbern und anderen Marktteilnehmernsind keine OptionDie Boom-Jahre für Logistikimmobilien sind scheinbar vorbei: Inden kommenden fünf Jahren planen nur noch 44 Prozent derLogistikunternehmen Neubau-, Modernisierungs- und Anmietungsprojekte.Bei den Händlern und Konsumgüterherstellern sind es 60 Prozent - inbeiden Branchen entspricht dies einem Rückgang von 15 Prozentpunkten.Zuwächse gegen den Trend gibt es bei Projekten in Ballungsräumen -und im Osten Deutschlands. Fahrverbote und Umweltauflagen stellendabei für rund zwei Drittel der Unternehmen ein Investitionshindernisdar. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC), für die 100 Logistikdienstleister und 100 Unternehmen ausHandel und Konsumgüterindustrie befragt wurden.Ballungszentren haben wachsende PrioritätJedes dritte Unternehmen aus dem Handel und derKonsumgüterindustrie plant metropolnahe Verteilzentren (plus 7Prozentpunkte), während Logistiker verstärkt in die Top-A-Lagen inZentrumsnähe investieren (plus 6 Prozentpunkte). ReineLagerimmobilien im Innenstadtbereich sind besonders fürStückgutdienstleister relevant: 12 Prozent gaben an, bis 2024 inentsprechende Projekte für die innerstädtische Versorgung zuinvestieren. Standorte fernab der Ballungszentren sind in Zukunftjedoch für beide Branchen deutlich weniger gefragt (minus 13Prozentpunkte).Zuwächse im Osten - Verluste im WestenAn Attraktivität gewinnen Standorte im Osten Deutschlands.Deutlich mehr Logistiker, vor allem Kontraktlogistiker, planen dortneue Immobilienprojekte (Zuwachs um 13 Prozentpunkte). Im Gegenzugreduzieren sie ihr Engagement im Westen (minus 14 Prozentpunkte).Handel und Konsumgüterunternehmen sind in den gleichen Regionenpräsent wie in den Vorjahren, insgesamt bleibt der Westen diestärkste Region."Vor allem Logistikdienstleister, die Mehrwertdienstleistungen fürIndustriekunden übernehmen, sehen für die Zukunft ein geringesArbeitskräfteangebot und Fahrverbote als drängende Probleme für dieRealisierung von Immobilienprojekten. Hinzu kommt der enormeKostendruck in der Branche, somit sind günstigere Flächen im Osteneine Option. Das Konzept geht aber nur auf, wenn die Kunden dort vorOrt sind", analysiert Ingo Bauer, Leiter des Bereichs Transport undLogistik bei PwC Deutschland die Immobiliensituation bei denLogistikern.Fahrverbote als größtes Investitionshemmnis für LogistikerDie größten Hürden, mit denen sich Logistikunternehmen beim Bauneuer Logistikimmobilien konfrontiert sehen, sind zunehmendeFahrverbote und Umweltauflagen (79 Prozent). Auf Rang zwei derInvestitionshemmnisse rangieren die hohen Bau- undFinanzierungskosten, die 74 Prozent der Befragten als problematischempfinden. 72 Prozent sehen das geringe Arbeitskräfteangebot alsHemmschuh. Bei den Handels- und Konsumgüterunternehmen sind langePlanungs- und Genehmigungsprozesse das größte Problemfeld (70Prozent), gefolgt von hohen Grund- und Gewerbesteuern (68 Prozent)und einem geringen Arbeitskräfteangebot (64 Prozent).Senkung der Energiekosten als InvestitionsanreizDurch die zunehmende Automatisierung und den Einsatz vonElektrofahrzeugen steigt der Stromverbrauch in Lagerhallen undVerteilzentren. Einer der wichtigsten Treiber, in Logistikimmobilienzu investieren, ist folglich die Senkung der Energiekosten (42Prozent), etwa durch die Modernisierung der Immobilien. Wichtiger istnur die Vergrößerung der Flächen, die für 65 Prozent der Befragtendie zentrale Motivation für eine Investition in Logistikimmobilien inden kommenden fünf Jahren darstellt."Logistikimmobilien der Handels- und Konsumgüterbranche müssen inZukunft sehr viel flexibler nutzbar sein, damit dieMultichannel-Strategien der Händler aufgehen. Kombinationen vonBüro-, Verkaufs- und Lagerflächen, die intelligente undkostengünstige Lösungen für die letzte Meile zum Kunden ermöglichen,sind deswegen Top-Themen der Branche", sagt Dr. Christian Wulff,Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei PwC Deutschland.Noch ein weiter Weg zur nachhaltigen City-LogistikIm Hinblick auf die Trends der kommenden fünf bis zehn Jahrezeigen sich Unternehmen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrieaufgeschlossener für neue Ideen als Logistikdienstleister. Unter denLogistikunternehmen sieht nur jeweils rund ein Drittel die Bedeutungvon Kapazitätserweiterungen für ihr Unternehmen als relevant an, etwadurch eine verdichtete Bebauung, mehrstöckige Lagerhallen, den Aufbauintelligenter Logistikimmobilien sowie die Möglichkeiten eineremissions- und geräuscharmen Nachtbelieferung. Sogenannte Micro- oderMobile-Hubs haben für sie kaum eine Relevanz (7 bis 9 Prozent). Beiden Handels- und Konsumgüterunternehmen liegt dieser Anteil deutlichhöher: Trends wie Verdichtung und der Aufbau intelligenter,vernetzter Logistikzentren sind für 47 bzw. 43 Prozent wichtig. KeineOption für über 90 Prozent der Befragten aus beiden Branchen sindderzeit dagegen Immobilienkooperationen mit Mitbewerbern oder anderenMarktteilnehmern."Für eine effiziente City-Logistik ist die Lage der Immobilien imInnenstadtbereich und in der Nähe von Ballungszentren enorm wichtig.Neue Grundstücke sind jedoch rar und somit hat die intelligenteUmnutzung vorhandener Flächen für Investoren eine hohe Priorität",sagt Susanne Eickermann-Riepe, Leiterin des Bereichs Real Estate beiPwC Deutschland.Auf dem Weg zu mehr Kundennähe ist der Strom in die Ballungsräumeauch bei den Logistikimmobilien nicht aufzuhalten. "IntelligenteLogistikzentren in Kombination mit vernetzten, zentrumsnahenVerteilzentren und Hubs sind ein guter Ansatz, die Potenziale in derCity-Logistik durch zukunftsfähige Logistikimmobilien zu heben",resümiert Ingo Bauer.