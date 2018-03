PwC-Studie: Regulierung umtreibt Bank-CEOs noch stärker als Digitalisierung

Düsseldorf (ots) - Trotz der Furcht vor der digitalen Disruption -ein anderes Thema umtreibt die Topmanager vieler Banken noch immermindestens genauso stark: die Regulierung. Wie aus dem diesjährigen"Global CEO Survey" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC hervorgeht, sind 51 Prozent der Bankchefs"extrem besorgt" über die Auswirkungen von Über-Regulierung auf ihrGeschäftsmodell. Dagegen fürchten nur 42 Prozent schwere negativeFolgen durch den rasanten technologischen Wandel. Das größteSorgenthema sind derweil Cyber-Attacken. Hier zeigten sich 54 Prozentder Bank-CEOs "extrem besorgt"."Dass die Regulierung auf der Agenda der Vorstandschefs weiterhinso weit oben steht, ist ein ungutes Zeichen", sagt Burkhard Eckes,Leiter des Bereichs Banking & Capital Markets bei PwC Deutschland."Die große Sorge vor Über-Regulierung begleitet die Banken schon seitder Finanzkrise. Inzwischen sind aber zehn Jahre vergangen, dieBranche steht vor völlig neuen Herausforderungen. Es ist an der Zeit,dass die Banken guten Gewissens ihren Fokus von drohenderÜber-Regulierung hin zu anderen, wichtigen Themen verlagern können -etwa auf die Digitalisierung und alles, was mit ihr zusammenhängt,von Big Data über künstliche Intelligenz bis hin zu Cyber-Security."Banken zweifeln noch an der eigenen Fähigkeit zur digitalenTransformationTatsächlich ist es nicht so, dass die Banken das ThemaDigitalisierung unterschätzen würden - im Gegenteil: 76 Prozent derbefragten CEOs halten die momentanen technologischen Veränderungenfür potenziell disruptiv. Und sogar 81 Prozent verweisen auf dasdisruptive Potenzial, dass im Zuge des digitalen Wandels von denVeränderungen im Kundenverhalten ausgeht.Drei von vier Bankchefs zeigen sich allerdings unzufrieden mit derdigitalen Expertise innerhalb ihres eigenen Instituts. Dazu passt,dass 55 Prozent es schwierig oder gar sehr schwierig finden,entsprechende Talente von außerhalb zu gewinnen.Nur 7% der Banken haben zuletzt eine größere Akquisition getätigtDurchaus gut bewerten die Vorstandschefs derweil dieWachstumsaussichten ihrer jeweils eigenen Bank. 38 Prozent geben sich"sehr optimistisch", 49 Prozent immerhin "einigermaßen optimistisch",was die nächsten zwölf Monate angeht. Auf Sicht von 36 Monaten sindsogar 45 Prozent "sehr zuversichtlich" (und ebenso viele"einigermaßen zuversichtlich"). Im Mittelpunkt steht dabei allerdingsdas organische Wachstum (89 Prozent), während nur 32 Prozentinnerhalb der kommenden zwölf Monate eine M&A-Transaktion planen. ZumVergleich: Über alle Branchen hinweg sind dies deutlich mehr, nämlich42 Prozent. Im vergangenen Jahr haben nach eigenen Angaben sogar nur7 Prozent der Banken eine größere Übernahme gestemmt.Als wichtigste Auslandsmärkte sehen die Bank-CEOs in den kommendenMonaten die USA (38 Prozent), China folgt dicht darauf auf Rang zwei(33 Prozent). Mit einigem Abstand und jeweils 18 Prozent folgenDeutschland und Großbritannien auf dem dritten Platz. Was die globaleKonjunktur angeht, gehen 57 Prozent davon aus, dass sich das Wachstumin diesem Jahr nochmals beschleunigt. Vor einem Jahr waren es nur 30Prozent. Nur 7 Prozent hingegen rechnen mit einem Rückgang derZuwachsraten.Über die StudieIm Rahmen des 21. CEO-Survey (2018) der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC wurden weltweit 188 CEOs von Banken imZeitraum von August bis September 2017 befragt. Die vollständigeStudie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/LASth0Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell