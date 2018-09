PwC-Studie: Öffentliche Krankenhäuser sind sanierungsbedürftig

Düsseldorf (ots) - Öffentliche Krankenhäuser müssen derzeit starkinvestieren, um einen Modernisierungsstau aufzuholen, und kämpfenderzeit mit hohen Instandhaltungsquoten // Die Phase des Bauboomsführt zu Kostensteigerungen und Verzögerungen bei denKrankenhausneubauten // Gegenüber privaten und freigemeinnützigenKrankenhäusern schneiden öffentliche Häuser unverändert bei fastallen Finanzkennzahlen schlechter ab // PwC-Experte Burkhart:"Moderne Gebäude und eine zeitgemäße Ausstattung sind zwei wichtigeFaktoren im Kampf um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit"Der Wettbewerb unter den deutschen Krankenhäusern verschärft sich.Gerade Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft drohen in diesemWettstreit abgehängt zu werden, denn viele der Häuser spüren derzeitdie Folgen eines Modernisierungsstaus. Der Anlagenabnutzungsgrad isteine Kennzahl für die Altersstruktur des Anlagevermögens. Dabei gilt:Je niedriger, desto jünger. Im Unterschied zu freigemeinnützigenKrankenhäusern haben die öffentlichen Krankenhäuser notwendigeInvestitionen in ihre Gebäude und Anlagen lange hinausgezögert,sodass die Häuser jetzt einen Anlagenabnutzungsgrad in Höhe von 59Prozent aufweisen und die Krankenhäuser 13 Prozent Investitionsquotefür die Modernisierung aufbringen. Zum Vergleich: Beifreigemeinnützigen Häusern liegt der Abnutzungsgrad bei lediglich 54Prozent, die Investitionsquote bei neun Prozent. Auch bei anderenFinanzkennzahlen zeigen die öffentlichen Krankenhäuser ähnlich wie imVorjahr eine schlechtere Leistungsfähigkeit als viele Mitbewerber aufdem Markt. Das sind Ergebnisse einer Benchmark-Analyse derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, die dieKennzahlen von mehr als 100 deutschen Krankenhäusern bundesweit fürdas Jahr 2017 ausgewertet hat. Nach der Untersuchung verschiedenerFaktoren wie Größe, Bundesland oder Versorgungsschwerpunkt wurden beider Analyse nach Trägerschaften Gemeinsamkeiten und Unterschiede amdeutlichsten."Es muss sich nun zeigen, ob die Modernisierungsmaßnahmenausreichen, mit denen öffentliche Krankenhäuser nachziehen", sagtMichael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC."Viele der Krankenhäuser haben eine veraltete Bausubstanz. ModerneGebäude und eine zeitgemäße Ausstattung sind ein wichtiger Schritt imKampf um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Die freigemeinnützigenHäuser haben diesen Investitionsbedarf früher erkannt und konntennotwendige Modernisierungen bereits abschließen." Ob dieModernisierungsmaßnahmen auch den gewünschten Wettbewerbsvorteil undden damit verbundenen Patientenstrom nach sich ziehen, bleibt abernoch offen, denn in vielen Bundesländern investieren aktuellzahlreiche Krankenhäuser. Die späte Modernisierung hat zur Folge,dass die Krankenhäuser in die Phase eines anhaltenden Bauboomsgeraten, sodass sie mit Kostensteigerungen und Bauverzögerungenrechnen müssen, die sich durch den Fachkräftemangel noch verschärfen.Da sich viele Anlagen derzeit noch im Bau befinden, müssen dieöffentlichen Krankenhäuser auch die alten Gebäude parallelweiterbetreiben - dies spiegelt sich in einer hohenInstandhaltungsquote von 2,7 Prozent wider. Zudem muss daraufgeachtet werden, dass die alten instandhaltungsaufwändigen Gebäudeauch tatsächlich aufgegeben werden und nicht für andere Zwecke, zumBeispiel Lagerhaltung, weiterverwendet werden.Hohe Ausgaben für Personal und Material in öffentlichen HäusernDie Investitionsfähigkeit der Krankenhäuser hängt auch davon ab,wie sie wirtschaften. Denn die staatliche Investitionsfinanzierungdeckt nicht mehr den tatsächlichen Bedarf der Häuser ab - einenGroßteil der Mittel müssen die Krankenhäuser inzwischen selbstfinanzieren. Die PwC-Analyse zeigt, dass öffentliche Krankenhäuserseit Jahren einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihrer Gelder fürPersonal und Material aufbringen müssen, sodass nur noch wenig Mittelfür andere Ausgaben wie Instandhaltung oder die Finanzierung vonInvestitionen bleiben. Während die Material- undPersonalaufwandsquote bei Häusern in privater Trägerschaft bei 83Prozent des Umsatzes liegt, wenden öffentliche Krankenhäuser 91Prozent ihrer Mittel auf (2016: 90 Prozent). Bei freigemeinnützigenHäusern liegt dieser Wert bei 86 Prozent. "In diesem Punkt zeigtsich, dass öffentliche Krankenhäuser angesichts des hohenKostendrucks in der Branche ihre Prozesse noch weiter optimieren undinsgesamt effizienter arbeiten müssen", kommentiert PwC-ExperteMichael Burkhart.Krankenhäuser verschenken Geld durch schlechtes Cash-ManagementDa vergleichsweise wenig Mittel für nötige Modernisierungenübrigbleiben, sind Krankenhäuser in Deutschland auf Fremdkapital mithöheren Kapitalkosten angewiesen. Insbesondere öffentlicheKrankenhäuser finanzierten im vergangenen Jahr 61 Prozent ihresGeschäfts mit Bank- oder Gesellschafterdarlehen, 2016 waren es noch54 Prozent. Eine deutlich höhere Eigenkapitalquote weisen dagegenfreigemeinnützige und private Krankenhäuser auf, sie sind nur zujeweils 35 Prozent auf fremde Geldgeber angewiesen. Damit haben sichdie Krankenhäuser in freigemeinnütziger Trägerschaft allerdings zumVorjahr um fünf Prozentpunkte verschlechtert. Beim Anstieg derFremdkapitalquote darf man den Effekt der Rückstellungen fürRückforderungen durch Prüfungen des Medizinischen Dienstes derKrankenkassen (MDK) allerdings nicht außer Acht lassen. Die Prüfquoteist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weswegen dieKrankenhäuser immer mehr zurückstellen müssen.Noch großes Potenzial beim LiquiditätsmanagementTrotz dieser Abhängigkeit von Fremdfinanzierung vernachlässigenviele Krankenhäuser nach wie vor ihr eigenes Liquiditätsmanagement.Das lässt sich etwa an den Days Sales Outstanding (DSO) ablesen, derZahl an Tagen, die Krankenhäuser benötigen, um ihre Forderungen vonden Krankenkassen zu erhalten. Öffentliche Krankenhäuser haben sichdafür im vergangenen Jahr 58 Tage Zeit gelassen und so - trotz einerVerbesserung um einen Tag zum Vorjahr - bares Geld verschenkt.Deutlich besser ist das Cash-Management bei den privaten (41 Tage)und freigemeinnützigen Krankenhäusern (42 Tage). FreigemeinnützigeKrankenhäuser haben es geschafft, die Wartezeit um zwei Tage zuverkürzen.Auch bei der Kennziffer Days Payables Outstanding (DPO), derAnzahl an Tagen vom Rechnungseingang bis zur Zahlung, lassenöffentliche Krankenhäuser 39 Tage verstreichen und verschenken so wiebereits in den Vorjahren Einsparmöglichkeiten durch Skonti (privateKrankenhäuser: 18 Tage, freigemeinnützige Krankenhäuser: 27 Tage)."Die Krankenhäuser sollten die Analyse dieser Kennzahlen zurManagementaufgabe machen und strategisch analysieren, umLiquiditätsengpässe zu vermeiden", rät Michael Burkhart. Hier ist vorallem die Trade-Off-Entscheidung wichtig. Zögert ein Krankenhaus dieZahlung seiner Verbindlichkeiten heraus, wirkt sich dies natürlichpositiv auf die Liquidität aus. Die Entscheidung bleibt also eineEinzelfallfrage, abhängig vom Liquiditätsbedarf und den individuellenSkonto-Konditionen der Lieferanten.Eigenkapitalrendite 2017 im NegativbereichAuch bei einer weiteren Kennziffer zeigt sich, dass öffentlicheKrankenhäuser wie in den Vorjahresbefragungen weniger wirtschaftlicharbeiten als ihre Mitbewerber in freigemeinnütziger und privaterTrägerschaft: Im Jahr 2017 lag ihre Eigenkapitalrendite mit minussechs Prozent im Negativbereich und verschlechterte sich damitgegenüber dem Vorjahreswert von minus ein Prozent. Ausreißer sind dieprivaten Krankenhäuser mit einer hohen Rendite von elf Prozent. Diefreigemeinnützigen Krankenhäuser kamen immerhin auf sechs ProzentEigenkapitalrendite. "Die Ursachen für die schlechte wirtschaftlicheLage vieler Häuser liegen vor allem im operativen Bereich. Ich empfehle, Abläufe zu optimieren und ein Kennzahlensystem für ein besseres Liquiditätsmanagement einzuführen", bilanziert Michael Burkhart.