PwC-Studie: Nutzern ist kostenloses Medienangebot wichtiger als Datenschutz

Düsseldorf (ots) - PwC-Umfrage zur Mediennutzung: Glaube anWahrheitsgehalt von Medien sinkt / Nur 18 Prozent der Befragtenvertrauen Facebook / Datenweitergabe finden vier von zehn NutzernunproblematischDie Bundesbürger misstrauen den Medien. Das gilt insbesondere fürdie sozialen Netzwerke. Nur 18 Prozent trauen Facebook. Das belegteine repräsentative Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC unter 1.000 Bundesbürgern. Jeder Viertehegt generell Misstrauen gegenüber deutschen Medien, inOstdeutschland ist es sogar jeder Dritte. Der Glaube an denWahrheitsgehalt in den Medien ist bei einem Drittel der Nutzer in denvergangenen zwei Jahren gesunken. Den größten Verlust verbuchen dabeidie sozialen Medien: 39 Prozent schenken Facebook heute wenigerVertrauen als noch vor zwei Jahren. Bei Twitter sind es 31 Prozentweniger, bei YouTube 29 Prozent. Am besten schneidenöffentlich-rechtliche Sender und Printmedien ab.Klassische Medien punkten auch auf Social Media mit seriösenNachrichtenDen klassischen Medien vertrauen die Deutschen noch immer mehr.Dort erwarten sie, wahrheitsgemäße Meldungen zu erhalten. Daherverwenden auch 56 Prozent der Befragten Tages- und Wochenzeitungenals Informationskanal - aber nur 27 Prozent Facebook, Twitter und Co.Auch in Social Media ist entscheidend, wer den Inhalt zur Verfügungstellt: 54 Prozent derjenigen, die diesen Kanal für News verwenden,lesen die Beiträge von Zeitungen. "Klassische Medien nutzen SocialMedia zur Reichweitensteigerung, gerade die Jüngeren erreichen sienicht mehr vor dem Fernsehgerät und hinter der Tageszeitung", sagtWerner Ballhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien undTelekommunikation bei PwC Deutschland. "Allerdings gelingt esklassischen Medien noch nicht, diese gewonnene Reichweite auch zumonetarisieren." Die Online-Werbeeinnahmen, auch jene von Facebook,Twitter und anderen Netzwerken, steigen zwar kontinuierlich, dieklassischen Medien können von diesem Trend bisher aber nur wenigprofitieren.Gewünscht ist ein kostenloses, werbefinanziertes Medienangebot"Um Medien kostenlos nutzen zu können, hinterfragen die Nutzer dieVerwendung ihrer Daten deutlich weniger als man es aufgrund desgesunkenen Vertrauens erwarten würde", sagt Ballhaus. "Für einSocial-Media-Angebot wollen die meisten Bundesbürger kein Geldausgeben. Wenn sie die Wahl hätten, würden sie allerdings liebernicht mit ihren Daten bezahlen, sondern Werbetreibende dieFinanzierung übernehmen lassen."74 Prozent der Befragten bevorzugen ein soziales Netzwerk, dassich ausschließlich über nicht-personalisierte Werbung finanziert,keine Nutzerdaten verkauft und trotzdem kostenfrei für den Verwenderbleibt. Für die Nutzung zu bezahlen, damit keine Daten verkauftwerden, findet hingegen weniger Zuspruch. Der Kostenfaktor spielt vorallem für die 18- bis 29-Jährigen eine Rolle - in dieser Altersgruppesind nur 39 Prozent dafür. Unter den jungen Deutschen sehen 41Prozent das optimale Geschäftsmodell darin, dass ihre Daten an andereUnternehmen verkauft werden, damit das soziale Netzwerk weiterhinkostenfrei bleiben kann. 44 Prozent der 30- bis 39-Jährigen stimmendem zu.Nutzer machen soziale Netzwerke für Datenmissbrauch verantwortlichDie Deutschen bemängeln allerdings das Fehlen vonKontrollmechanismen, die eine Verbreitung von Hass- undFalschmeldungen verhindern. "Diese Lücke können die klassischenMedien füllen. Sie sollten ihren gut recherchiertenQualitätsjournalismus in den Vordergrund stellen. 85 Prozent derMenschen wünschen sich dafür sogar mehr Personal in den Redaktionen",erklärt Ballhaus."Aber nicht nur das Thema 'Fake News', auchDatenmissbrauchsskandale haben das Vertrauen der Deutschen in sozialeMedien erschüttert", so Werner Ballhaus weiter. Im Frühjahr gerietendie sozialen Medien in die Schlagzeilen: Facebook hatte die Daten von87 Millionen Nutzern an die Datenanalysefirma Cambridge Analyticaweitergegeben. Zwar stammten die meisten Betroffenen aus den USA,doch auch in Deutschland sorgte der Vorfall für Empörung. DieVerantwortung schiebt die Hälfte der Befragten den sozialenNetzwerken wie Facebook zu. Nur für elf bzw. acht Prozent tragen dasDatenunternehmen oder der Nutzer eine Mitverantwortung. 30 Prozenthalten es für die Aufgabe der Nutzer, Maßnahmen gegen Datenmissbrauchzu ergreifen. 32 Prozent sehen den Gesetzgeber in der Pflicht.Nur jeder Zehnte möchte wissen, was mit den Daten passiertDoch selbst durch Datenskandale ist die Mehrheit der Deutschennicht vorsichtiger geworden. 44 Prozent der Nutzer haben zwar auf denCambridge-Analytica-Vorfall reagiert: Aber nur sieben Prozent habenihr Profil gelöscht, lediglich 18 Prozent ihreDatenschutzeinstellungen überprüft. Bemerkenswert ist, dass vier vonzehn Deutschen die Weitergabe ihrer Daten nicht stört, wenn dafür dasAngebot kostenlos ist. Und nur jeder Zehnte möchte tatsächlichwissen, was mit den eigenen Daten passiert.Die Weitergabe der Daten knüpfen die meisten jedoch anBedingungen: 23 Prozent wollen zumindest sehr sensible persönlicheDaten geschützt wissen, neun Prozent nehmen die Weitergabe bewusst inKauf, um Gratisangebote zu erhalten und acht Prozent möchten wissen,wohin die Daten genau gehen. Ein lockerer Umgang mit den eigenenDaten ist vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen erkennbar: In dieserAltersgruppe versuchen nur 35 Prozent die Preisgabe ihrer Daten aufein Minimum zu beschränken.Über die Studie:Für die Studie "Vertrauen in Medien" wurden 1.000 Deutsche ab 18Jahren im Mai 2018 bevölkerungsrepräsentativ befragt. Die Befragungfand anhand eines Onlinepanels im Auftrag der PricewaterhouseCoopersGmbH statt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.pwc.de/medienvertrauen