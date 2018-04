PwC-Studie: Jugend ratlos bei MINT-Fächern

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Studie: Mehrheit der SchülerInnenund Studierenden fühlt sich nicht ausreichend über die Perspektivenund Karrierechancen von MINT-Fächern informiert / Ein Drittel derBefragten würde eine MINT-Karriere in Erwägung ziehen, wenn sie mehrdarüber wüssten / Mädchen deutlich weniger interessiert anMINT-Berufen als Jungen / PwC gründet Netzwerk "women&technology"Wer mehr Nachwuchs für MINT (Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften, Technik) begeistern will, sollte möglichst frühund offensiver - in Schulen und Universitäten - ansetzen: Mehr alsein Drittel der SchülerInnen und Studierenden, für die ein MINT-Berufbislang nicht in Frage kam, würde eine MINT-Karriere in Erwägungziehen, wenn sie mehr darüber wüssten. Durch verstärkte Kooperationenvon Schulen, Hochschulen und Unternehmen der Technologiebrancheließen sich deutlich mehr MINT-Talente finden und frühzeitig fördern.Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, für die mehr als2.000 SchülerInnen und Studierende an deutschen (Hoch-)Schulenbefragt wurden. Demnach hätte sich die Mehrheit der jungen Menschen(je 61 Prozent der SchülerInnen und Studierenden) mehr Beratung undInformation zu MINT-Berufen gewünscht. Als Hauptgründe gegen eineMINT-Karriere nennen die Befragten einen Mangel an persönlichemInteresse (76 Prozent der Studierenden/ 75 Prozent der SchülerInnen),Schwierigkeit der Ausbildung (37 Prozent Studierende/ 23 ProzentSchülerInnen) sowie fehlende Kreativität der Fächer (22 ProzentStudierende/ 21 Prozent SchülerInnen).Die Brisanz der Ergebnisse zeigt sich im Fachkräftemangel: Lauteiner PwC Studie werden in Deutschland bis 2030 zwei MillionenHochschulabsolventen mit einem Schwerpunkt auf den MINT-Fächernfehlen. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Kölnzufolge waren Ende 2017 noch knapp 470.000 Stellen in denMINT-Berufen zu besetzen.MINT ist spannend, innovativ und kreativDie Umfrage verdeutlicht, dass vielen jungen Menschen diewachsende Bedeutung und Kreativität der Fächer gerade im Zusammenhangmit neuen, zukunftsträchtigen Technologien (bspw. KünstlicheIntelligenz, Drohnen, Virtual Reality, Roboter) nicht bewusst sind.62 Prozent der SchülerInnen haben im Informatikunterrichtprogrammieren gelernt, lediglich 31 Prozent etwas über innovativeTechnologien. Bei Frauen beträgt dieser Anteil lediglich 25 Prozent.Mädchen kaum begeistert von MINTJunge Frauen sind nach wie vor deutlich zurückhaltender als jungeMänner, wenn es darum geht, MINT-Fächer im Abitur oder an derUniversität zu belegen: Lediglich acht Prozent der befragtenSchülerinnen wählen Physik oder Informatik im Abitur.Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Hochschulen: Der Studiezufolge sind Frauen in MINT-Studienfächern deutlichunterrepräsentiert. Fast jeder zweite Student, aber nur jede vierteStudentin belegt ein MINT-Fach; für Informatik entscheiden sichlediglich zwei Prozent der Studentinnen.Neues Netzwerk für Tech-FrauenDie Studie untersucht auch die geringe Präsenz von jungen Frauenin MINT-Berufen und diskutiert Ansätze zur Erhöhung des Anteilsweiblicher Fach- und Führungskräfte in diesen Bereichen.Die zögerliche Haltung junger Menschen und insbesondere von Frauenzu MINT lässt sich dabei unter anderem auf einen Mangel vor allem anweiblichen Vorbildern aus der Technologie-Branche zurückführen. Diemeisten Befragten, die ein Vorbild nennen können, denken an SteveJobs - Bill Gates und Elon Musk werden dabei von Männern etwashäufiger genannt als von Frauen. Hingegen fällt nur jedem siebtenBefragten spontan überhaupt eine berühmte Frau aus derTechnologie-Branche ein."Unternehmerinnen und Managerinnen der Tech-Branche sollten alsVorbilder sichtbarer in Erscheinung treten. Dadurch können sieinsbesondere jungen Frauen die Attraktivität, die Innovations- undKreativitätskraft des Berufs näherbringen und helfen, mehrSchülerinnen für den Berufszweig zu begeistern. Die besten Köpfe fürMINT-Berufe zu gewinnen, bildet die Voraussetzung für künftigesWachstum", erklärt Susanne Arnoldy, Partnerin bei PwC Deutschland.Frau Arnoldy ist Mitbegründerin des neuen Digital- undTechnologienetzwerkes "women&technology: connected. disruptive.digital." von PwC, welches das Potenzial weiblicher Fach- undFührungskräfte für neue Technologien stärker ins Rampenlicht rückenwill. Die Plattform bietet Unternehmerinnen und Managerinnen dieChance, gemeinsam über alle Industriegrenzen hinweg Themen anzugehen,welche die Technologie- und Digitalwelt bewegen, um so gemeinsamLösungen für die Herausforderungen des digitalen Wandels zu finden.Weitere Informationen: https://www.pwc.de/womenintechreport