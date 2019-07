PwC-Studie: Jedes zweite Bauunternehmen hat Erfahrung mit digitalem Bauen

Düsseldorf (ots) - Digitalisierung in der Bauindustrie: Vier vonfünf Unternehmen wollen in Zukunft mit Building Information Modeling(BIM) arbeiten / Aber nur 18 Prozent haben bereits eine ausgereifteStrategie dafür entwickelt / Größte Hürden: Fehlende Fachkräfte undhohe InvestitionenDie Digitalisierung macht auch vor der Bauindustrie nicht halt:Mehr als die Hälfte der deutschen Bauunternehmen (52 Prozent) hatbereits Erfahrungen mit Building Information Modeling (BIM)gesammelt. Mit dieser als "digitales Planen und Bauen" bezeichnetenMethode werden Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäudenmit Hilfe von digitalen Lösungen optimiert. In den nächsten Jahrenwollen fast 80 Prozent der Unternehmen mit BIM arbeiten. Allerdingsverfügt bislang weniger als jede fünfte Firma über eine ausgereifteStrategie für das digitale Bauen. Immerhin 39 Prozent sind dabei,eine solche Strategie zu erarbeiten.Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie "Digitalisierung derdeutschen Bauindustrie", für die PwC 100 Unternehmen aus denBereichen Planung & Design, Bau und Anlagenbau befragt hat."Mit dem digitalen Bauen rückt das integrierte und kontinuierlicheArbeiten an einem 3D-Gebäudemodell in den Mittelpunkt. Dieser Ansatzfördert die lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen allenBeteiligten, bringt aber auch einige Hürden mit sich", kommentiertRebekka Berbner, Partnerin bei PwC und BIM-Expertin.Digitales Bauen gilt als technisch anspruchsvollLaut der Befragten ist das digitale Bauen vor allem austechnischer Sicht anspruchsvoll. Das bestätigen fast zwei Drittel derExperten (63 Prozent). Gut die Hälfte (52 Prozent) hält BIM füraufwändig in der Umsetzung. Die größten Hürden für das digitale Bauensind nach Einschätzung der Unternehmen fehlende Fachkräfte (52Prozent) und hohe Investitionen (48 Prozent). Außerdem können mehrals drei Viertel die Kosten der technischen Implementierung von BIMnicht einschätzen.Der Aufwand lohnt sich jedoch: Fast jeder Zweite bezeichnet BIMals positive Erfahrung (46 Prozent) und Arbeitserleichterung (44Prozent). Das digitale Bauen führe auf jeden Fall zu effizienterenArbeitsabläufen, finden 39 Prozent der Befragten. Je 36 Prozentnennen die kürzeren Planungs- und Bauzeiten sowie eine bessereZusammenarbeit mit allen Akteuren als zentrale Vorteile.Immer mehr Ausschreibungen sehen digitales Bauen vor"Fest steht: In Zukunft werden Unternehmen aus der Baubranche amdigitalen Bauen kaum mehr vorbeikommen. Ab 2020 wird BIM bei allenneuen öffentlichen Infrastrukturprojekten in Deutschland verbindlich.Schon heute fordern viele Ausschreibungen den Einsatz von BIM",ergänzt Christian Elsholz, Director bei PwC im Bereich CapitalProjects & Infrastructure.Das deckt sich mit den Erfahrungen der Umfrageteilnehmer: Rund 60Prozent geben an, dass BIM in den vergangenen zwölf Monaten inAusschreibungen gefordert war und zwar im Durchschnitt bei 10 Prozentder Projekte. In acht von zehn Ausschreibungen waren darüber hinausweitere Technologien gefragt, vor allem 3D-Druck (40 Prozent),Cloud-Technologie und 3D-Laserscanning (jeweils 34 Prozent).Forderung nach Ausbau der digitalen InfrastrukturUm die Einsatzmöglichkeiten von BIM in Deutschland zu verbessern,fordern die Befragten den schnelleren Ausbau der digitalenInfrastruktur (61 Prozent). Aber auch die finanzielle Förderung durchden Bund und mehr Anreize seitens der Auftraggeber für einebereichsübergreifende Zusammenarbeit sehen mehr als die Hälfte derBefragten als sehr wichtig an. Knapp jeder Zweite hält mehr Aus- undWeiterbildungsmöglichkeiten für unersetzlich, um den Einsatz von BIMin Deutschland zu verbessern."Um das digitale Bauen professionell abzuwickeln, braucht es vorallem gut ausgebildete Experten. Die überwiegende Mehrheit derUnternehmen, die bereits digital bauen, beschäftigen hierfür eigeneBIM-Modellierer und BIM-Koordinatoren - genau die sind aberMangelware. Umso wichtiger ist es, die Aus- und Weiterbildung indiesem Bereich zu stärken", fordert Christian Elsholz.BIM wird die Branche stark verändernEinig sind sich die Befragten, dass das digitale Bauen die Branchekünftig prägen wird: Sechs von zehn Entscheidern gehen davon aus,dass sich die Baubranche durch den Einsatz von BIM in den kommendenfünf Jahren grundlegend verändern wird. 