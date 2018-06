Düsseldorf (ots) -Plattform-Modelle bescheren der weltweiten Medienindustrie einenfrischen Wachstumsschub, zeigt der "Global Entertainment & MediaOutlook" von PwC / Umsätze dürften in den nächsten Jahren im Schnittum 4,4% zulegen / Dabei wird die Branche 2018 erstmals mehr Gelddigital erlösen als analog / In zwei Jahren steht der nächsteWendepunkt an - dann wird der mobile Datenverbrauch über dem vonBreitband liegen / PwC-Experte Ballhaus: "Wer mithalten will, musssein Geschäftsmodell völlig neu denken"Die weltweite Unterhaltungsindustrie steht dank digitalerPlattform-Modelle vor einem neuen Wachstumsschub, zeigt der "GlobalEntertainment & Media Outlook 2018-2022" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC. So dürfte die Branche in den kommendenJahren im Schnitt um 4,4% jährlich zulegen und damit 2022 weltweiteErlöse in Höhe von 2,4 Billionen US-Dollar verzeichnen - verglichenmit zuletzt 1,9 Billionen US-Dollar. Dabei werden die digitalenUmsätze in diesem Jahr erstmals die analogen übertreffen, und bis2022 könnten sie sogar schon bei 57% liegen, zeigt die Studie.Zugleich naht der "Mobile First"-Moment. Denn laut PwC-Prognose wirdder durchschnittliche Nutzer in zwei Jahren bereits mehr Daten aufdem Smartphone verbrauchen als mit Breitband-Internet.Eine Branche im ständigen Wandel"Auch wenn die Wachstumskennziffern beeindruckend sind - dieZahlen erzählen nicht die ganze Geschichte", betont unterdessenWerner Ballhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien undTelekommunikation bei PwC in Deutschland."Was wir momentan in der Unterhaltungsindustrie erleben, hat miteiner kontinuierlichen Entwicklung nicht mehr viel zu tun.Stattdessen muss die Branche innovative Geschäftsmodellehervorbringen, um den steigenden Anforderungen des Endkunden gerechtzu werden." Das heiße nicht, dass die angestammten Wettbewerber gegendie Player aus dem Silicon Valley ohne Chance seien, sagt Ballhaus:"Aber Tatsache ist, dass wirkliches Wachstum fast nur noch aus dendigitalen Bereichen kommt. Wenn die traditionellen Medienunternehmenmit den digitalen Champions mithalten wollen, dann müssen sie sich imGrunde laufend neu erfinden - ansonsten drohen sie auf dieVerliererseite zu geraten."Wie stark die Branche in Bewegung ist, zeigt sich spätestens, wennman auf die Einzelsegmente des "Global Entertainment & Media Outlook"schaut. Während die Streaming-Anbieter in den nächsten Jahren mitweiterhin mehr als 10% p.a. zulegen dürften, wird die globaleZeitungsbranche der Studie zufolge mit durchschnittlich 2,4%schrumpfen. Zu den Treibern gehört auch die Onlinewerbung mit einemprognostizierten Plus von jährlich 8,7%. Dagegen dürfte derTV-Werbemarkt zwar ebenfalls wachsen, jedoch nur noch umschätzungsweise 2,7% p.a. Selbst innerhalb einzelner Segmentezeichnen sich zum Teil gravierende Unterschiede ab. Die Umsätze durchdigitale Musik-Downloads werden laut PwC-Ausblick um fast 25%jährlich sinken - während das Musik-Streaming um durchschnittlichfast 20% zulegen dürfte. Und was die Lage noch komplexer macht: Ingeographischer Hinsicht ist kein Markt wie der andere. Beispiel: InNordamerika wird der Umsatz des traditionellen TV- und Heimkinomarktsin den nächsten Jahren durchschnittlich um etwa 1,9% fallen, währendin China bis 2022 ein Wachstum von fast 8% p.a. prognostiziert wird.Weltweit betrachtet dürften die Umsätze an der Kinokasse um gut 4%jährlich steigen, in China sogar um gut 20%. Für Australien dagegensagt die Studie ein Minus von fast 5% p.a. voraus.Wie Medienkonzerne ihre Kunden in der "neuen Welt" erreichenAus Sicht von PwC-Experte Ballhaus verläuft der klassischeÜbergang zwischen der Unterhaltungsbranche und dem Technologiesektorauf der einen und der Telekomindustrie auf der anderen Seite immerfließender: "Die Unterschiede lösen sich immer weiter auf.Telekommunikations- und Inhalte-Anbieter schließen sich teilweisezusammen, während umgekehrt die Online-Giganten längst eigenenContent herstellen. Auch wenn wir begrifflich nach wie vor trennenzwischen Print und Digital, Kabel und Online, Desktop und Mobile,sozialen und traditionellen Medien - insbesondere für die Kundenverschwimmen diese Grenzen immer mehr."Wollen klassische Medienunternehmen nicht zu bloßenContent-Produzenten degradiert werden, müssen sie sich sehr vielstärker als bislang auf die Bedürfnisse des digitalen Endkundeneinstellen. Dazu gehört, die eigenen Inhalte jederzeit genau dorthinzu bringen, wo der User sie gerade abrufen will - sei es amFernseher, am Desktop oder am Smartphone. Und dazu gehört auch, demNutzer mittels der Erkenntnisse aus modernen Datenanalyse-Verfahrenindividualisierte Content-Angebote zu machen. "Das 'Modell Publisher'wird von Plattform-Betreibern in die Enge gedrängt", resümiertPwC-Experte Werner Ballhaus.Über diese Studie:Der Global Entertainment & Media Outlook von PwC erscheint seit2003 und bietet ein umfassendes Bild über die weltweiteUnterhaltungs- und Medienbranche und die Entwicklungen der fünfzehnSegmente Buchmarkt, Business-to-Business, Kinomarkt, Datenkonsum,Internetzugang, Onlinewerbung, Zeitschriftenmarkt, Musik-, Radio- undPodcast-Mark, Zeitungsmarkt, OTT-Videomarkt, Außenwerbung,Fernsehmarkt und Heimkino-Markt, TV-Werbung, Videospiele und eSportsowie Virtual Reality.Die Studie finden Sie hier zum kostenlosen Download:www.pwc.de/globalentertainment2018Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.