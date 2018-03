PwC Studie: Dr. Google kann Arztgespräch nicht ersetzen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zwei Drittel der Deutschen sind mit der Behandlung unzufrieden -vor allem, weil der Arzt sich zu wenig Zeit nimmt // Dennoch zählendie Bürger das deutsche Gesundheitssystem zu den Top 3 weltweit //Bei der Wahl der Klinik gewinnen Informationen aus dem Netz neben demRat des Hausarztes an Bedeutung // Die Skepsis gegenüberPharmakonzernen ist ausgeprägt - Bürger wünschen sich mehrInnovationen // Über die neue elektronische Gesundheitskarte sind dieDeutschen schlecht informiert // PwC-Experte Burkhart: "Zeit für denPatienten wird zum entscheidenden Qualitätsfaktor"Der "Halbgott in Weiß" ist Geschichte: Patienten, vor allemjüngere, blicken heute durchaus kritisch auf ihren Arzt. Zwei Drittelder Deutschen sind mit der ärztlichen Behandlung unzufrieden - nicht,weil sie die Kompetenz der Mediziner anzweifeln, sondern weil nachihrer Einschätzung das Patientengespräch zu kurz kommt: 45 Prozentbemängeln, dass der Arzt sich zu wenig Zeit für sie nimmt - dasäußern vor allem gesetzlich Versicherte mit 48 Prozent, während esunter den privat Versicherten nur 26 Prozent sind. WeitereKritikpunkte sind mit jeweils 20 Prozent die Öffnungszeiten derPraxen und das Gefühl, vom Arzt und seinen Angestellten nicht ernstgenommen zu werden. Das sind Ergebnisse des "Healthcare-Barometers2018", einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC unter 1.000 Bürgern, die bereits zumvierten Mal durchgeführt wurde. Trotz ihrer Skepsis gegenüber derärztlichen Behandlung sind die Versicherten mit der Qualität desdeutschen Gesundheitswesens insgesamt aber zufrieden - für dieMehrheit (59 Prozent) gehört es zu den drei besten Systemen der Welt.Gegenüber der Vorjahresbefragung ist dieser Wert allerdings erkennbargesunken: Im Jahr 2017 zählten noch 64 Prozent Deutschland zu denSpitzenreitern."Der mündige Patient, den das Gesundheitswesen lange geforderthat, ist Wirklichkeit geworden", sagt Michael Burkhart, Leiter desBereichs Gesundheitswesen & Pharma bei PwC Deutschland. "Versicherteheute, insbesondere die unter 55-Jährigen, wünschen sich einMiteinander auf Augenhöhe zwischen Arzt und Patient. Die Zeit, diesich ein Arzt für seinen Patienten nehmen kann, ist zu einementscheidenden Qualitätsfaktor geworden. Umso wichtiger ist es, dassÄrzte die Zeit, die sie etwa durch den Einsatz innovativerTechnologien gewinnen, in den Patienten investieren, den Kontakt auchüber digitale Schnittstellen pflegen und ihren Service ausbauen. DerWunsch der Patienten nach mehr Zeit erfordert aber ebenso einUmdenken im Gesundheitssystem: Patientengespräche sollten bei derHonorierung von Ärzten stärker berücksichtigt werden."Jeder zweite Deutsche fühlt sich im Krankenhaus gut behandeltUnd wie beurteilen die Deutschen die Behandlung im Krankenhaus?Vergleichsweise positiv, wie die PwC-Studie zeigt - 53 Prozentbewerten die Versorgung in der Klinik als "gut" oder sogar "sehrgut". Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Einentscheidender Faktor ist die Qualität der Klinik. Bei der Auswahldes Hauses ziehen die Deutschen in erster Linie ihren Hausarzt zuRate, wie 61 Prozent bestätigen, oder holen sich Rat im Freundeskreis(42 Prozent). Immer mehr Bürger informieren sich aber im Netz - überdie Homepage der Klinik oder über Bewertungsportale im Internet(jeweils 38 Prozent). Diese Werte sind gegenüber den Vorjahrenerkennbar gestiegen.Die Mehrheit ist mit den Leistungen der Krankenkasse zufriedenWie die Bürger das Gesundheitswesen bewerten, hängt auch von derWahl der Krankenkasse ab. Das Leistungsangebot ihrer Krankenkassestufen gesetzlich Versicherte etwas schlechter ein alsPrivatpatienten. So bestätigen 77 Prozent der gesetzlichVersicherten, dass sie alle notwendigen Leistungen für eine gutemedizinische Versorgung bekommen, während unter den privatVersicherten 85 Prozent dieser Aussage zustimmen. Trotz dieserUnterschiede sind die Versicherten in Deutschland insgesamt mit ihrerKrankenkasse zufrieden, wie 84 Prozent angeben, und dasüberraschenderweise unabhängig davon, ob sie GKV- oder PKV-Mitgliedsind - die Werte unterscheiden sich kaum. Insofern ist fraglich, obdie derzeit politisch diskutierte Bürgerversicherung tatsächlich fürein stärkeres Gerechtigkeitsempfinden im Gesundheitswesen sorgenkann.Pharmaunternehmen haben nach wie vor ein negatives ImageKritisch begegnen die Deutschen den Pharmaunternehmen: Für 72Prozent sind sie "auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Unternehmen,die zu Lasten der Sozialkassen wirtschaften", während lediglich 18Prozent sie für Innovationstreiber halten, die mit ihren ProduktenKrankheiten heilen. Dieses Bild hat sich gegenüber dem Vorjahr nurleicht gebessert. Noch wichtiger als günstige Preise durch Generikaist den Deutschen die Hoffnung auf Heilung: So wünschen sich 62Prozent der Befragten, dass die Konzerne innovative neue Medikamenteentwickeln.Wenig Wissen über die neue elektronische GesundheitskarteHohe Erwartungen sind im Gesundheitswesen mit der elektronischenGesundheitskarte der zweiten Generation verbunden, doch ihre neuenFunktionen sind bei einem großen Teil der Versicherten noch gar nichtangekommen: 41 Prozent der Bürger wissen darüber nicht Bescheid,während 40 Prozent über ihre Krankenkasse informiert wurden und 19Prozent sich selbst erkundigt haben. "Die neue elektronischeGesundheitskarte wird künftig die Kommunikation unter denLeistungserbringern verbessern und damit auch die Zufriedenheit derPatienten mit dem Gesundheitssystem erhöhen", prognostiziert MichaelBurkhart. 