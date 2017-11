PwC Strategy& ernennt mit Dr. Joachim Rotering erstmals einen Deutschen zum Global Leader (FOTO)

München (ots) -Dr. Joachim Rotering (53) ist seit 1. November Global Leader vonStrategy&, PwCs Strategieberatung. Er folgt auf Leslie Moeller, derdie Position von 2015 bis Oktober 2017 innehatte. Der promovierteDiplom-Kaufmann Rotering blickt auf über 25 Jahre Erfahrung inConsulting und Industrie zurück. Seine Beratungsschwerpunkte umfassenTransformations- und Wachstumsprojekte ("Fit for Growth"), M&A undRestrukturierungen, primär in der Energie-, Chemie- undStahlindustrie. In seiner neuen Position wird Dr. Joachim Roteringden ambitionierten Wachstumskurs von Strategy& und PwC konsequentweiter vorantreiben. Neben seiner weltweiten Führungsrolle behältRotering zudem weiterhin seine Rolle als EMEA-Leader bei Strategy&,die er seit 2013 innehat."Mein Dank gilt zunächst meinem Vorgänger Leslie Moeller für seinehervorragende Arbeit als Global Leader. Unter seiner Führung ist esuns gelungen, die Strategieberatung Strategy& im internationalenPwC-Netzwerk weiterzuentwickeln. An das zweistellige Wachstum imvergangenen Fiskaljahr gilt es nun anzuknüpfen", so Dr. JoachimRotering. "Weltweite Umbrüche durch die Digitalisierung, Technologie,Globalisierung oder den demographischen Wandel stellen uns vor neueHerausforderungen. Hier setzen wir an und werden die weltweiteStrategie- und Umsetzungsexpertise von Strategy& nutzen, um Klientenfür die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorzubereiten."Auch Dr. Peter Gassmann, Deutschland- und Europa-Chef von PwCStrategy&, unterstreicht: "Mit Joachim Rotering wird erstmals einDeutscher die weltweite Leitung von Strategy& übernehmen. Dies isteine bemerkenswerte Anerkennung für die hervorragende Entwicklung derletzten Jahre von Strategy& in Europa."Dr. Joachim Rotering ist seit 1992 bei Strategy&, arbeitete siebenJahre lang für eine andere internationale Beratungsgesellschaft unddavor im Strategieteam von Lufthansa.Über Strategy&Strategy& ist ein globales Team praxisorientierter Strategen.Unser Ziel ist es, unseren Klienten jederzeit den entscheidendenVorteil zu verschaffen. Wir verfügen über 100 Jahre Erfahrung in derManagementberatung und kombinieren diese mit der einzigartigenIndustrieerfahrung und den Ressourcen von PwC. Wir sind Teil desweltweiten PwC-Netzwerks. PwC bietet mit mehr als 236.000Mitarbeitern in 158 Ländern branchenspezifische Dienstleistungen inden Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatungan. Weitere Informationen unter www.strategyand.pwc.com/de.Pressekontakt:Meike HeggeHead of Marketing & Communications EuropePwC Strategy& (Germany) GmbHmeike.hegge@strategyand.pwc.comT: +49 170 22 38 644Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell