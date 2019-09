PwC Health Research Institute Report zeigt auf, dass gesundheitlich relevante soziale Determinanten Fortschritte der modernen Medizin untergraben

57 Prozent der befragten Verbraucher erklären, ihr Arzt habe nochnie die für die Gesundheit wichtigen sozialen Faktoren angesprochenLaut PwC Healthcare Leader besteht dringender Handlungsbedarf, damedizinische Fortschritte sonst praktisch wirkungslos bleiben werdenNew York (ots/PRNewswire) - Die Zunahme von Krankheiten, die durchschlechte Angewohnheiten und gesundheitlich relevante sozialeFaktoren verursacht werden, droht die Budgets sowohl reicher als aucharmer Länder zu sprengen, was die eigentlichen Möglichkeiten dermodernen Medizin zur Verbesserung von Leben limitiert. Ein neuerPwC-Report mit dem Titel "Action required: The urgency of addressingsocial determinants of health" ("Handlungsbedarf: Die dringendeNotwendigkeit, sich mit den sozialen Determinanten der Gesundheit zubefassen") macht deutlich, warum die Interessengruppen imGesundheitswesen jetzt handeln müssen.Gesundheitsrelevante soziale Determinanten, also soziale,wirtschaftliche und ökologische Faktoren im Lebens- und Arbeitsumfeldwie soziale Isolation, wirtschaftliche Ungleichheit,Umweltverschmutzung und Food Deserts, machen es zu vielen Menschenauf der ganzen Welt schwer, gesundheitsförderliche Entscheidungen zutreffen. Die Auswirkungen lassen sich nicht ignorieren: PwC gehtdavon aus, dass bis 2025 in vielen Ländern die Quote fürFettleibigkeit bzw. Übergewicht in der Bevölkerung bei mehr als 68Prozent liegen wird. Durch frühzeitigere Investitionen insozialrelevante Strategien, die Menschen in Belangen wie Wohnraum,Anleitung zu Bewegung, psychischer Gesundheit und der Möglichkeit,sich Medikamente zu leisten, unterstützen, können Regierungen undGesundheitssysteme langfristig Geld sparen und die gesundheitlichenOutcomes verbessern."Innovative medizinische Maßnahmen werden wirkungslos, wenn dieMenschen keine soziale Unterstützung und keinen Zugang zu leichtverfügbaren Ressourcen haben, um für ihre eigene Gesundheit zusorgen", erklärt Kelly Barnes, PwCs Global and US Health IndustriesLeader. "Dies ist keine Option. Gesundheitseinrichtungen undRegierungsorganisationen, die sich nicht im Bereich der sozialenFaktoren engagieren, werden einfach nur immer mehr Geld ausgeben unddennoch einen Rückgang des Lebensstandards beobachten".Die Ergebnisse des Berichts lassen darauf schließen, dassGesundheitssysteme und Regierungen die Möglichkeit haben, die für dieGesundheit wichtigen sozialen Determinanten zu beeinflussen, indemsie früher eingreifen, um die Progression chronischer Krankheiten,insbesondere Fettleibigkeit und Diabetes, zu verhindern oder zustoppen.Für die Gesundheit wichtige soziale Determinanten identifizierenund aktiv einbinden. Fünf Schritte für mutiges HandelnPwC hat fünf Schritte identifiziert, die den Interessengruppenhelfen können, soziale Faktoren bei der Entwicklunggesundheitspolitischer Strategien einzubinden:1. Kollektive Bereitschaft aufbauen. Im Gesundheitswesen werdensoziale Determinanten nicht oft genug angesprochen - nur 43Prozent der im PwC Health Research Institute Global ConsumerSurvey von Juni 2019 Befragten gaben an, dass ihr Arzt das Themaüberhaupt angesprochen hat. Andere Mitarbeiter im Gesundheitswesenwie Krankenschwestern, Apotheker und Ernährungswissenschaftler,schneiden das Thema zwar an, aber eher unter ferner liefen. Hierzeigt sich die Chance auf, die Gesundheitsberufe umfassendereinzubeziehen. Eine Art Organisator, der den langfristigen Nutzeneiner Prävention weiterer Krankheiten für jeden der Beteiligtendemonstriert, kann helfen, die Partner im gesamten Systemzusammenzubringen.2. Einen Rahmen entwickeln, der es den Partnern ermöglicht, aufgemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Wenn es gelungen ist,Zusammenschlüsse zu schaffen, müssen sich die Partner an dieArbeit machen, die täglichen Herausforderungen der Zusammenführungunterschiedlicher Arbeitsfelder mit unterschiedlichenZielsetzungen, Anreizen und Perspektiven zu bewältigen. DieVerbraucher erwarten eine besser integrierte Pflege, die sich alsnahtlose Erfahrung darstellt. Rund ein Drittel der im Rahmen des2019 HRI Global Consumer Survey Befragten gaben an, dass esMöglichkeiten gibt, Gesundheits- und Sozialwesen besser zuverbinden.3. Datengestützte Erkenntnisse generieren, um dieEntscheidungsfindung zu unterstützen. Prädiktive Analytik kanndazu dienen, sowohl das individuelle Verhalten als auch dasVerhalten von Bevölkerungsgruppen einzubeziehen. Viele Verbraucherglauben, dass sie selbst mit verantwortlich für gesündereVerhaltensweisen sind, aber 47% der Befragten in PwCs 2019 HRIGlobal Consumer Survey gaben an, dass Gesundheitsdienstleisterkeine Angaben dazu machen, welche medizinische Leistungen manaufgrund der eigenen Krankengeschichte in Zukunft eventuell inAnspruch nehmen muss. Selbst wenn die Leute motiviert genug sind,fehlt es ihnen oft an Informationen oder Hilfsmitteln, umchronischen Erkrankungen vorzubeugen.4. Die Community einbinden und reflektieren. Diegesundheitsrelevanten sozialen Determinanten und Strategien müssenBezug zu den Lebens- und Arbeitsumständen der Leute haben. Während56 Prozent der im HRI Consumer Survey Befragten angaben, ihrSmartphone bereits für die eigene Gesundheit zu nutzen, oder diesplanen, kann Technologie nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sievon den jeweiligen Zielgruppen angenommen wird und man ihrvertraut. Der Einzelhandel, Technologieanbieter, häuslichePflegemitarbeiter und Bildungseinrichtungen könnten hier neue Wegefür die Interaktion mit den Verbrauchern eröffnen.5. Messen und neu gewichten. Eine Koalition in Western Sydney, diesich der Diabetesprävention in der Region verschrieben hat, hatmessbare Ziele wie Reduzierung von Gewicht und HbA1C-Wert gesetztund dann mit der Entwicklung eines Diabetes-Dashboards begonnen,das helfen soll, zu messen, welche Maßnahmen funktioniert habenund die Entwicklung der Kosten zu verfolgen. Ein jährlicherÜberprüfungsbericht zum Jahresabschluss und eine Planung für daskommende Jahr tragen zur weiteren Verfeinerung der Strategie undder Investitionen bei."Die Vorreiter im Bereich gesundheitsrelevante sozialeDeterminanten haben Zusammenschlüsse gebildet, das Potenzial vonDaten und prädiktiven Analysen genutzt und identifiziert, wo sichfrühzeitige Investitionen in Interventionen enorm für die Gesundheitund das Leben der Menschen auszahlen können", erklärt PwCs KellyBarnes. "Die transformative Wirkung einer solchen Maßnahme, die nichtnur für Gesundheitssysteme und Regierungen positiv ist, sonderngesunde Lebensjahre für mehr Menschen auf der ganzen Welt bringt,kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden."Der neue Report von PwC "Action required: The urgency ofaddressing social determinants of health" steht unterhttp://pwc.com/sdoh zum Download bereit.Informationen zu PwCPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. 