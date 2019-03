PwC: Große Mehrheit der CEOs von Versicherern erwartet 2019 ein Umsatzwachstum

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------Weitere Informationenhttp://ots.de/q8201X--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - 22. PwC Global CEO Survey beiVersicherungsunternehmen: Nur noch 40 Prozent erwarten besseresWeltwirtschaftswachstum / CEOs sorgen sich vor allem wegenpolitischer Unsicherheiten / Dennoch rechnen mehr als 80 Prozent mitsteigenden UmsätzenDer Konjunkturoptimismus von Vorstandschefs inVersicherungsunternehmen weltweit hat deutlich nachgelassen. Dies isteine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem 22. PwC Global CEO Surveyzur Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen Weltlage fürdie nächsten zwölf Monate. An der jährlichen Umfrage haben mehr als1.300 CEOs aus 91 Ländern teilgenommen.29 Prozent der Versicherer-CEOs erwarten 2019 ein sinkendesWeltwirtschaftswachstum. 2018 waren es lediglich 12 Prozent. 31Prozent rechnen 2019 mit einem gleichbleibendenWeltwirtschaftswachstum - sechs Prozent weniger als vor zwölfMonaten. Und 40 Prozent glauben an ein stärkeres Wirtschaftswachstum;2018 waren es mit Blick auf die nächsten zwölf Monate 50 Prozent.Deutschland gilt Versicherern 2019 kaum noch als WachstumsregionDas Ranking der wichtigsten Wachstumsregionen führen die USA mit16 Prozent der Nennungen an (2018: 35 Prozent). Es folgenGroßbritannien mit 14 Prozent (2018: 10 Prozent) und China mit 13Prozent (2018: 19 Prozent). Deutschland gilt dieses Jahr mit vierProzent der Nennungen nicht mehr als eine der wichtigstenWachstumsregionen; 2018 lag Deutschland mit 25 Prozent der Nennungennoch auf Rang 2 hinter den USA. Julia Unkel, Leiterin des BereichsInsurance bei PwC Deutschland, sagt: "Der Markt in Deutschlandscheint aktuell gesättigt. Allerdings stehen die Vorzeichen gut, dassdie Nachfrage der Versicherungsnehmer nach individuellen Lösungenmittelfristig für neue Impulse sorgt. Außerdem kann dieZusammenarbeit mit Partnern wie InsurTechs Umsatzwachstum erzeugen."Sorgen wegen Überregulierung, Populismus und KlimawandelÜberregulierungen bereiten den CEOs im Versicherungswesen diegrößte Sorge. Dies gaben 47 Prozent der CEOs an (2018: 62 Prozent).Die mit 30 Prozent der Nennungen zweitgrößte Sorge ist politischerPopulismus (2018: 50 Prozent). Sorgen um die Zukunft der Eurozonemachen sich dagegen nur zwölf Prozent (2018: 19 Prozent).Insurance-Leiterin Julia Unkel sagt dazu: "Die geringerenProzentwerte bedeuten nicht, dass die Sorgen abgenommen haben.Vielmehr verteilen sie sich dieses Jahr breiter als Anfang 2018 -unter anderem auf mögliche Folgen von Populismus wie Handelskonflikteund Protektionismus. Zudem sind Themen wie Klimawandel und darausfolgende Umweltschäden in den Blickpunkt gerückt."Trotz Widrigkeiten ist Umsatzwachstum geplantDennoch: Insgesamt 82 Prozent der befragten CEOs gehen davon aus,dass ihr Unternehmen 2019 ein Umsatzwachstum erreicht (2018: 84Prozent). Als wichtigste Gründe dafür sehen sie organisches Wachstum(72 Prozent), Effizienzsteigerungen (70 Prozent), neue Produkte undServices (68 Prozent) sowie Kooperationen mit Start-ups (33 Prozent).Julia Unkel sieht hier auch für deutsche UnternehmenWachstumspotenzial: "Die meisten Versicherer agieren auf einem sehrsoliden Fundament. Um weiteres Wachstum zu erzielen, müssenEffizienzmaßnahmen schnell umgesetzt werden. Dies geht einher miteinem teils grundlegenden Wandel des Geschäftsmodells. Hier könnenHub Initiativen wie der InsurtechHub München als Beschleunigerwirken."Künstliche Intelligenz als hochrelevantes ZukunftsthemaDatenbasierte, künstliche Intelligenz (KI) werde dasVersicherungsgeschäft in den nächsten fünf Jahren verändern, sagen 87Prozent der Befragten. Allerdings haben erst 44 Prozent derVersicherungsunternehmen KI eingeführt. 36 Prozent der Befragtenplanen allerdings KI-unterstützte Technologien in den kommenden dreiJahren zu nutzen. Dabei ist Vertrauen ein sehr wichtiges Thema. 89Prozent der CEOs sagen, dass KI-basierte Entscheidungen erklärbarsein müssen, um vertrauenswürdig zu sein. Mitverantwortlich für dieVertrauensbildung sei die Politik. 73 Prozent der Befragten meinen,die Regierungen der einzelnen Länder müssten jeweils individuelleKI-Strategien und -richtlinien entwickeln sowie die Öffentlichkeitüber die Wirkung von KI-Einsätzen informieren.Neue Technologien und Mitarbeiter sind erfolgsentscheidendAls Gefahr für die Geschäftsentwicklung ihrer Unternehmen imZusammenhang mit datenbasierten Anwendungen sehen die Chefs derVersicherer vor allem Cyberkriminalität (45 Prozent),Fachkräftemangel (36 Prozent) und die Schnelligkeit destechnologischen Wandels (31 Prozent).Wer in den nächsten drei Jahren zu den Top-Performern, dendurchschnittlichen und den sich unterdurchschnittlich entwickelndenVersicherungsunternehmen gehören wird, hängt nach Ansicht der CEOsvor allem davon ab, wie die Unternehmen neue Technologien fürWachstum nutzen (73 Prozent), ihre Mitarbeiter entwickeln (42Prozent) und ob sie ins Kerngeschäft investieren und die Kostensenken (37 Prozent).