PwC Deutschland stärkt Innovations- und Designkompetenz

Düsseldorf (ots) - Mit dem Closing hat PwC Deutschland die Akquisition derGeschäftsaktivitäten der Innovationsagentur IXDS GmbH planmäßig abgeschlossen /PwC bündelt breite Expertise im Bereich Experience Consulting durch gemeinsameAufstellung von Experience Center und IXDS-Team / Mehrwert für Kunden:Schnelles, iteratives Prototyping für strategische Produkt- undServiceentwicklungPwC Deutschland hat gestern die Geschäftsaktivitäten der IXDS GmbH übernommen.Die IXDS GmbH besteht aus einem 50-köpfigen, multidisziplinären Team, das sichauf Experience Consulting spezialisiert hat. Mit dem seit 14 Jahren erfolgreichim Markt etablierten Team wird PwC weiterhin an den bisherigen Standorten inBerlin und München agieren. Dort wird man sowohl für bisherige Kunden als auchan neuen Projekten und Produkten arbeiten.PwC Deutschland steht für Trust in TransformationIn einer sich immer schneller wandelnden und vernetzten Welt steht PwCDeutschland für Trust in Transformation. Daher digitalisiert dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft das eigene Angebot weiter undschafft Beratungslösungen, die heutigen Kundenanforderungen entsprechen. Dieständige Erweiterung vorhandener und Ergänzung neuer Kompetenzen ist dabeiwichtiger Bestandteil der Strategie. Dr. Ulrich Störk, Sprecher derGeschäftsführung von PwC Deutschland, sagt: "Unsere breite Expertise und hoheProfessionalität in der Beratung kombiniert mit der Innovationskraft von IXDShat gleich zwei Vorteile. Zum einen können wir unsere Kunden in Fragen rund umdie Themen Innovation und Transformation noch besser bedienen. Zum anderenbedeutet die Verstärkung unserer Produktdesign- und Servicedesign-Kompetenz,dass wir unsere eigenen Services und Dienstleistungen weiterentwickeln und nochpassgenauer auf sich ändernde Marktanforderungen zuschneiden können."Nutzerzentrierte Innovation und TransformationIXDS wurde 2006 gegründet, um durch eine nutzerzentrierte Herangehensweisebessere Lösungen zu gestalten und Unternehmen zukunftsfähig zu machen.Innovative Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen werden durchschnelles und iteratives Prototyping erfahrbar gemacht, um bessere strategischeEntscheidungen zu ermöglichen. Nancy Birkhölzer, geschäftsführendeGesellschafterin von IXDS, freut sich auf das neue Kapitel: "Als etablierteInnovationsagentur in Deutschland genießt IXDS eine hohe Glaubwürdigkeit imMarkt. Gepaart mit der tiefen Branchen- und Technologieexpertise von PwC könnenwir Experience Consulting auf einem neuen Level anbieten und führen gemeinsammit dem bereits existierenden Experience Center-Team das Beste aus zweikomplementären Welten zusammen."Stärken gekonnt kombiniertDurch die Verstärkung der Kompetenzen im Innovations- und Designbereicherweitert PwC das Angebot der Experience Center-Teams in Frankfurt am Main undDüsseldorf. Insgesamt gestalten im PwC-Netzwerk weltweit über 30 ExperienceCenter kundenzentrierte Lösungen von morgen. In Frankfurt arbeitet einmultidisziplinäres Team aus Strategen, Designern und Softwareentwicklern - mehrals 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 13 Nationen kollaborieren dortgemeinsam mit Kunden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ExperienceCenters und dem Team, das von IXDS kommt, ergeben sich durch die Zusammenarbeitneue Perspektiven: Sie können gemeinsam das Spektrum ihrer Fähigkeiten erweiternund ihre Kenntnisse in Kundenprojekten einbringen. Olaf Acker, Global DigitalPlatform Leader bei PwC, freut sich über die Verstärkung: "Beide Teams arbeitenbereits heute an innovativen Projekten an der Schnittstelle zwischen Business,Experience und Technologie - und bringen dabei unterschiedliche Perspektivenmit. Die kombinierten Stärken beider Teams werden dazu führen, dass wir unserenKunden noch schneller noch bessere Lösungen anbieten können." So profitierenbestehende und neue Kunden gleichermaßen und können in Projekten das gesamteLeistungsportfolio nutzen. Das gemeinsame Ziel: KundenState-of-the-art-Beratungsansätze bieten.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragenhierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwCbezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlichselbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unterwww.pwc.com/structure.Über die IXDS GmbH:IXDS, gegründet 2006, ist eine der führenden Innovationsagenturen Deutschlands,digitaler Technologiepionier und Partner für strategische Innovationsprozesse.Mit schnellem und iterativem Prototyping begleiten wir Unternehmen in dieZukunft.Wir arbeiten in Branchen wie Seamless Mobility, Connected Living, ParticipatoryHealth und Human Industries die vor großen Veränderungen stehen und diesen nurmit innovativen, nutzerzentrierten Geschäftsmodellen begegnen können. 