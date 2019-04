PwC: Authentifizierung per Fingerabdruck ist im Mobile Banking eine Generationenfrage

--------------------------------------------------------------Weitere Informationenhttp://ots.de/9JiB0Y--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - Zwei von fünf Bundesbürgern zwischen 18 und 29Jahren haben sich bereits per Fingerabdruck in ihr Online-Bankingoder in ihre Banking-App eingeloggt, zeigt eine PwC-Umfrage / Unterden Älteren ist die Verbreitung indes deutlich geringer / "Trotzdemwerden biometrische Verfahren schon bald Standard sein", sagt der PwCPayments-Experte Maximilian Harmsen / Denn: Die Kunden schätzeninsbesondere die Bequemlichkeit der neuen MethodenBei alltäglichen Bankgeschäften wird die biometrischeAuthentifizierung allmählich zur Normalität - jedenfalls unterjüngeren Kunden. So zeigt eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC unter 1.000 Bundesbürgern: 40 Prozent der18- bis 29-Jährigen haben sich schon einmal per Fingerabdruck in ihrOnline-Banking bzw. in ihre Banking-App eingeloggt oder sogar eineTransaktion durchgeführt. In den übrigen Altersgruppen sind dieneuartigen Verfahren jedoch noch deutlich weniger weit verbreitet.Während unter den 40- bis 49-Jährigen immerhin 17 Prozent bereitsBankgeschäfte per Fingerabdruck erledigt haben, sind es bei den über60-Jährigen gerade mal 4 Prozent.Was früher die TAN war, das ist schon bald der Fingerabdruck"Trotz der noch schwachen Verbreitungen in den älteren Kohorten,gehört den biometrischen Verfahren eindeutig die Zukunft - zumal dienachwachsende Generation ihre Bankgeschäfte noch vielselbstverständlicher vom Smartphone aus erledigen wird, als es beiden heutigen Kunden der Fall ist", sagt Maximilian Harmsen, DigitalPayments Lead bei PwC Financial Services Deutschland. Die Konsequenz:"Wenn klassische Filialbanken für junge Kunden attraktiv bleibenwollen, müssen sie ihre digitalen Angebote um genau solche Verfahrenerweitern. Denn die Authentifizierung per Fingerabdruck oder perGesichtsfelderkennung wird in wenigen Jahren genauso Standard sein,wie es im herkömmlichen Online-Banking die TAN war."Für diese These spricht auch, dass die Mehrzahl der Befragten -und zwar über alle Altersgruppen hinweg - biometrische Verfahren als"sehr sicher" (29 Prozent) oder zumindest "eher sicher" (34 Prozent)ansieht. Dagegen haben lediglich 16 Prozent das Gefühl, diebiometrische Authentifizierung sei "eher unsicher"; und sogar nur 3Prozent halten sie für "sehr unsicher". Hinzu kommt: Unter den Kundenvon Direktbanken geben sogar schon 42 Prozent an, aus ihrer Sichtseien Methoden wie Fingerabdruck oder Gesichts-Scan "sehr sicher"."Dieser Umfragewert verdeutlicht noch einmal den Wettbewerbsdruck,dem die klassischen Retail-Banken in diesem Bereich ausgesetzt sind",sagt PwC-Digital Payments Lead Harmsen. "Schließlich sind es dieDirektbanken und Neobanken, an denen immer mehr Kunden die digitalenAngebote ihrer Hausbank messen."Biometrische Verfahren müssen fälschungssicher seinWorauf es den Bundesbürgern bei biometrischen Verfahren generellankommt - also auch über den Kontext des Online-Bankings hinaus -,ist der Komfort. So gaben 88 Prozent der Befragten an, ihnen sei dieNutzerfreundlichkeit beim Fingerabdruck und ähnlichenAuthentifizierungsmethoden "sehr wichtig" oder wenigstens "eherwichtig". Satte 93 Prozent legen unterdessen Wert auf den Faktor"Fälschungssicherheit". Und 79 Prozent meinten, für sie seien beibiometrischen Verfahren unter anderem auch die Geschwindigkeitentscheidend.Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Schon 58 Prozent derBundesbürger können sich grundsätzlich vorstellen, im Online- bzw.Mobile Banking biometrische Verfahren einzusetzen. Eine ähnlich hoheZustimmung haben daneben nur die "Nutzung zur Entsperrung von Gerätenwie Laptop oder Smartphone" (64 Prozent) und die "Nutzung beiZugangskontrollen zum Beispiel am Flughafen" (61 Prozent).Über die UmfrageFür die Bevölkerungsumfrage "BiometrischeAuthentifizierungsverfahren" wurden im Auftrag von PwC 1.000Bundesbürger ab 18 Jahren, repräsentativ nach Alter, Geschlecht undBundesland befragt.Pressekontakt:Sebastian GöbPwC | Marketing & CommunicationsPhone: +49 211 9815189Mobile: +49 160 91748524Email: sebastian.goeb@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell