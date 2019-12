PwC-Analyse: 2030 werden in Deutschland 400.000 Menschen mit AR/VR arbeiten

Düsseldorf (ots) - PwC-Analyse beziffert das wirtschaftliche Potenzial fürVirtual und Augmented Reality im Jahr 2030 auf 1,5 Billionen US-Dollar weltweitund 104 Milliarden US-Dollar für Deutschland / 2030 werden 400.000 Menschen inDeutschland mit AR/VR arbeiten, weltweit 23 Millionen.Anwendungen aus dem Bereich der virtuellen und erweiterten Realität entwickelnsich vom Nischenphänomen für Gamer und Filmfans zu einer einflussreichenZukunftstechnologie: Bis 2030 könnten Produkte und Dienstleistungen auf derBasis von Virtual und Augmented Reality 1,5 Billionen US-Dollar zur globalenWirtschaft beisteuern. Für Deutschland gehen die Experten von einem Potenzialvon 103,6 Milliarden US-Dollar aus. Das entspricht einer Steigerung des BIPs um2,5 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt eine globale PwC-Analyse, die möglicheAuswirkungen von VR/AR auf Wirtschaft und Beschäftigung untersucht."Vom Gesundheitssektor über die Produktion bis hin zum Handel und derKonsumgüterindustrie werden alle Branchen von virtueller und erweiterterRealität profitieren. Denn VR- und AR-Technologien sind nicht nur gut geeignet,Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten, sondern auch die Art und Weise,wie Menschen zusammenarbeiten", kommentiert Werner Ballhaus, Leiter des BereichsTechnologie, Medien und Telekommunikation bei PwC Deutschland.2030 sind 23 Millionen Jobs weltweit von AR/VR beeinflusstDie Analyse belegt, dass VR- und AR-Technologien auch signifikanten Einfluss aufdie Beschäftigung haben werden: Aktuell sind rund 824.000 Jobs weltweit direktvon VR und AR beeinflusst. Bis 2030 könnte sich die Anzahl der Menschen, dieAR-/VR-gestützt arbeiten, auf 23,4 Millionen erhöhen. In Deutschland käme dannjeder 100. Beschäftigte, insgesamt rund 400.000 Menschen, am Arbeitsplatz mitdieser innovativen Technologie in Kontakt; heute sind es bereits 15.000."Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich an einem entscheidendenPunkt beim Einsatz von virtueller und erweiterter Realität. Die Technologie undHardware sind endlich ausgereift. VR und AR können nun ihr Potenzial entfaltenund nicht nur der Wirtschaft Auftrieb verleihen, sondern auch die Art und Weise,wie Organisationen arbeiten, revolutionieren: Prozesse laufen effizienter ab,Mitarbeiter können sich effektiver weiterbilden", so Werner Ballhaus.Diese Bereiche und Branchen werden besonders stark von Anwendungen aus demBereich virtueller und erweiterter Realität profitieren:- Dank AR- und VR-Technologien wird die Entwicklung von Produktenund Dienstleistungen erleichtert und trägt dadurch mit einemPlus von 359 Milliarden US-Dollar zum globalen BIP bei.Unternehmen sind durch AR und VR in der Lage, in virtuellenUmgebungen zusammenzuarbeiten - was viel Zeit und Geld spart.- Im weltweiten Gesundheitssektor werden AR- und VR-Technologiender Analyse zufolge für einen Zuwachs beim BIP in Höhe von 351Milliarden US-Dollar sorgen. Virtuelle Realität wird bereitsheute in der Ausbildung von Ärzten eingesetzt, um sie hautnah anOperationen teilhaben zu lassen, ohne dass sie selbst im OPstehen.- Der Einsatz von erweiterter und virtueller Realität im BereichWeiterbildung und Entwicklung wird rund 294 Milliarden US-Dollarzum globalen BIP beisteuern. Mit AR und VR lassen sichbeispielsweise sehr realistische Trainingsszenarien ohne Risikennachstellen.- VR und AR bieten die Möglichkeit, die Effizienz, Produktivitätund Genauigkeit von Mitarbeitern und Prozessen zu verbessern.Das Potenzial in diesem Bereich beziffern die PwC-Experten bis2030 auf rund 275 Milliarden US-Dollar. Ingenieure können übereine AR-Schnittstelle beispielsweise Informationen in Echtzeiterhalten, um Probleme schnell zu identifizieren und Reparaturenrasch auszuführen.- Im Bereich Gaming sind viele Menschen bereits mit virtueller underweiterter Realität in Berührung gekommen. Auch im Handelbietet die Technologie großes Potenzial, etwa in Form vonvirtuellen Umkleidekabinen oder Anwendungen, mit denen Nutzervor dem Kauf sehen können, wie ein Möbelstück in ihrem Zuhauseaussehen würde. Für die gesamte Handel- und Konsumgüterbranchebedeuten VR-/AR-Anwendungen ein Potenzial von 204 MilliardenUS-Dollar.Fokus auf Pilotprojekte und geschäftskritische Probleme"Unternehmen sollten die Entwicklung von VR- und AR-Technologien mit hoherPriorität verfolgen. Denn wer diese Entwicklung versäumt, riskiert einenWettbewerbsnachteil", so die Einschätzung von Werner Ballhaus. Aus seiner Sichtist es sinnvoll, sich dabei auf die Lösung geschäftskritischer Probleme zufokussieren, etwa die Verbesserung der Sicherheit, die Reduktion der Kosten oderdie Beschleunigung der Produktentwicklung. Dabei sei es besonders wichtig, dieNutzer der Anwendungen ins Zentrum zu rücken und eine positive, nahtloseNutzererfahrung zu schaffen."Nur wer mit eigenen Augen gesehen hat, wie virtuelle und erweiterte Realität inder Praxis funktionieren, lässt sich von den Stärken dieser innovativenTechnologie überzeugen. Deshalb sollten Unternehmen möglichst schnell mit einemPilotprojekt starten und das Potenzial dann Schritt für Schritt weitererforschen", resümiert PwC-Experte Werner Ballhaus.Hier finden Sie die globale Studie: http://ots.de/A0UMmMÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragenhierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwCbezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlichselbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unterwww.pwc.com/structure.Pressekontakt:Julia WollschlägerPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5095E-Mail: julia.wollschlaeger@pwc.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8664/4458317OTS: PwC DeutschlandOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell