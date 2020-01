Puyang Refractories: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Puyang Refractories, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.01.2020, 16:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 4.38 CNY.

Unsere Analysten haben Puyang Refractories nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Puyang Refractories ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,6 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 432,01 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Puyang Refractories erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -16,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,42 Prozent im Branchenvergleich für Puyang Refractories bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,35 Prozent im letzten Jahr. Puyang Refractories lag 14,42 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Puyang Refractories führt bei einem Niveau von 11,11 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,43 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".