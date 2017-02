Putzen ohne Stürzen und Rutschen

Hamburg (ots) - Wer meint, Rutsch- und Sturzunfälle seien vorallem Winterthema, irrt. Auch das übrige Jahr bietet entsprechendeSituationen: zum Beispiel den Frühjahrsputz oder andereReinigungsarbeiten - zu Hause oder im Beruf. Rutsch- und Sturzunfällehaben meist unspektakuläre Ursachen, aber manchmal schwerwiegendeFolgen wie etwa Knochenbrüche oder innere Verletzungen. DieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)gibt deshalb Tipps für ein unfallfreies Reinemachen.Sturzgefahren klein haltenMit dem aufrechten Gang wurde dem Menschen leider das Stürzen undStolpern mitgegeben. Aber das Unfall- und Verletzungsrisiko lässtsich mit ein paar einfachen Regeln deutlich reduzieren. Die erstelautet: möglichst am Boden bleiben. Wer höher steht, fällt tiefer. Somancher Schmutz in der Höhe lässt sich auch von unten beseitigen -etwa mit einem langstieligen Staubwedel oder einem vollständigausgezogenen Staubsaugerrohr.Wo das nicht funktioniert, sind sichere Leitern und Tritteunverzichtbar. "Wer zum Beispiel die Schränke von oben wischen,Lampenschirme putzen oder Gardinen ab- und wieder aufhängen möchte,sollte auf gar keinen Fall auf Tische, Stühle, Kisten, Schränke oderFensterbänke steigen", warnt Werner Reick, Präventionsexperte derBGW. "Improvisieren wird hier schnell gefährlich."Für viele Reinigungsarbeiten im Haushalt beispielsweise eignensich Stufen-Stehleitern mit Plattform. Durch ihre Stufen und ihrenQuerbügel am oberen Ende bieten sie relativ guten Halt."Vorausgesetzt, sie sind lang genug", fügt Reick hinzu. "Denn wersich oben auf der Leiter recken und strecken muss, kommt leicht insWanken. Und selbst Stehleitern fallen um, wenn man den Schwerpunkt zuweit verlagert."Rutschpartien vorbeugenWichtig ist auch das richtige Schuhwerk beim Putzen: Clogs oderHausschuhe geben keinen guten Halt. Besser sind rundum geschlosseneSchuhe mit Schnür- oder Klettverschluss und profilierter Sohle.Nicht zu vergessen: Nass gewischte Böden dürfen auch fürUnbeteiligte nicht zur Falle werden. In der Wohnung reicht es, denanderen Anwesenden Bescheid zu sagen. Wo mehr Menschen aus- undeingehen, empfiehlt es sich, an der jeweiligen PutzstelleWarnschilder aufzustellen.Stolperfallen vermeidenZu den typischen Unfallquellen rund ums Reinemachen zählen fernerStolperfallen. Quer durch den Raum gespannte Staubsaugerkabel, zurReinigung zusammengestellte Kleinmöbel oder auf Treppen abgelegteGegenstände haben schon so manchen Knochenbruch verursacht. "Hier istdoppelte Aufmerksamkeit gefragt", so Reick. "Zum einen, um solcheStolperfallen möglichst zu vermeiden - zum anderen, um in vorhandenenicht hineinzutappen."Gleichzeitig bietet der Frühjahrsputz Gelegenheit, Stolperfallenaufzuspüren und zu beseitigen - zum Beispiel Gegenstände, die sichüber den Winter in Ecken und Durchgängen angesammelt haben. Auchdraußen ist nach dem Winter Zeit zum Aufräumen: Laub- undStreugutreste wegfegen, unebene Gehwegplatten begradigen - das trägtebenfalls zu einem rutsch- und sturzfreien Frühjahr bei.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterwww.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelleMeldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für knapp 8 Millionen Versicherte in rund630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Sandra BielerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft f?r Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell