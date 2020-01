Putins Coup

Frankfurt (ots) - Russlands Regierung unter Premier Medwedew ist zurückgetreten,nachdem Präsident Putin am Mittwoch über Verfassungsänderungen gesprochen hat.Dieser vorauseilender Gehorsam ist das sichtbarste Zeichen für die Machtschwächeder Regierung - oder die Machtfülle des Präsidenten. Warum genau die Regierung,die noch keine zwei Jahre im Amt ist, ihre Arbeit beendet, ist unklar. Aber: DieWirtschaftskrise im Land hält an, die Proteste zeigen immer wieder, wiegestresst die Gesellschaft ist, die Bereitschaft auszuwandern, ist unter den 18-bis 24-Jährigen so hoch wie noch nie (über 50 Prozent). Wirklich zufrieden kannPutin mit der Lage im Land also nicht sein. Dass er aber für das politischeSystem, das die Krisen im Land verschärft, am meisten verantwortlich ist - dasgerät jetzt in den Hintergrund.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4493175OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell