Putin wünscht neuem britischen Premier Johnson 'viel Erfolg'

MOSKAU/LONDON (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson "viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Arbeit" gewünscht.



In einem am Mittwoch vom Kreml in Moskau verbreiteten Glückwunschschreiben warb Putin für einen Ausbau der Beziehungen zwischen Moskau und London. Das würde den Interessen beider Länder und Völker entsprechen.

Johnsons Vorgängerin Theresa May hatte den Kremlchef zuletzt aufgefordert, "verantwortungslose und destabilisierende" Aktivitäten zu beenden. Anderenfalls könnten sich die Beziehungen nicht normalisieren. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im März 2018 mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten chemischen Kampfstoff Nowitschok. Russland weist jede Verantwortung in diesem Fall von sich./cht/DP/zb