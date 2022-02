Putin und Xi Jinping treffen sich zu Gipfel in Peking

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt kommt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Es wurde erwartet, dass beide Staatsoberhäupter den Schulterschluss üben werden. China unterstützt Russland in der Krise, will auch die russischen Sicherheitsinteressen gewahrt sehen und lehnt eine Ausweitung militärischer Blöcke wie der Nato ab.

Kurz vor seiner Reise hob Putin in Interviews mit chinesischen Staatsmedien die große Einigkeit mit China und seine Freundschaft mit Xi Jinping hervor.

Der russische Präsident reist zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking, die am Abend im "Vogelnest" genannten Nationalstadion stattfinden wird. Wegen der Spannungen mit China und der Menschenrechtsverletzungen im Land boykottieren hingegen Staaten wie die USA, Großbritannien, Kanada oder Australien die Feier, indem sie keine Politiker entsenden./lw/DP/ngu