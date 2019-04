Mainz (ots) -Zwischen Kanzler-Kumpel und Kaltem Krieger: Wladimir Putin hateine enge, aber komplizierte Beziehung zu Deutschland. Der russischePräsident schätzt Land und Leute, doch viele westliche Werte lehnt erab. "ZDFzeit" geht am Dienstag, 16. April 2019, 20.15 Uhr, in derDokumentation "Putin und die Deutschen" der Frage nach, wie er eswirklich mit den Deutschen hält.In einer repräsentativen Studie für diese "ZDFzeit"-Dokumentationhat die Forschungsgruppe Wahlen gefragt: Was denken die Deutschenüber Wladimir Putin? Wie schätzen sie seine Politik und die Beziehungzum Westen ein? Die Ergebnisse der Befragung von 1348 Bürgerinnen undBürgern zeigen: Die Meinungen der Deutschen über die Beziehung zuRussland gehen häufig weit auseinander. So gaben 45 Prozent derBefragten an, dass ihnen die aktuelle Politik des russischenPräsidenten große Sorgen macht. 51 Prozent machen sich hingegen nichtso große oder keine Sorgen. Bei der Frage, ob Putin im Großen undGanzen ein Freund der Deutschen ist oder nicht, sahen 18 Prozent ihnals Freund der Deutschen, 28 Prozent eher nicht. 54 Prozent derBefragten waren in dieser Frage unschlüssig. Auf die Frage, ob derWesten Putin gegenüber zu feindselig eingestellt ist, sagte dieHälfte der Befragten: Dieser Vorwurf ist nicht richtig. 37 Prozenthingegen sind der Meinung, dass die westliche Politik Putin undRussland gegenüber zu feindselig eingestellt ist.Die "ZDFzeit"-Dokumentation von Jens Afflerbach und MatthiasSchmidt stellt die unterschiedlichen Sichtweisen auf Wladimir Putinvor. Dabei geht es auch um die Frage, welcher Umgang mit ihm derrichtige ist - mit Blick darauf, dass Putin aktiv die Gegnerliberaler Gesellschaften unterstützt und mit aggressiver Außenpolitikein Gegengewicht zum Westen aufbaut. Muss Russland weiter mitSanktionen belegt werden, oder ist deren Abbau das Gebot der Stunde?Russische Insider wie Putins Spin-Doctor Gleb Pawlowski, diePräsidentschaftskandidatin Xenija Sobtschak und der erzkonservativeKreml-Vordenker Konstantin Malofejew ergänzen das Bild um dierussische Perspektive auf die Entwicklung der Beziehungen zwischenPutin und den Deutschen.ZDFinfo sendet die Dokumentation "Putin und die Deutschen" unteranderem am Mittwoch, 17. April 2019, 22.45 Uhr, sowie am Donnerstag,25. April 2019, 15.30 Uhr, und am Donnerstag, 9. Mai 2019, 18.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-putin-und-die-deutschen/Sendungsseite: https://ly.zdf.de/ghb/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell