Putin spricht in Fernost mit Xi Jinping aus China

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin spricht an diesem Dienstag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Fernen Osten mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping.



Xi nimmt zum ersten Mal an dem Forum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Bei dem Treffen soll es um einen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der großen Nachbarländer gehen.

Peking und Moskau rücken auch angesichts ihrer Probleme mit den USA enger zusammen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bedroht China mit Strafzöllen. Gegen Russland gibt es amerikanische Sanktionen. Ein weiterer Gast bei dem Forum ist der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe, der schon am Montag in Wladiwostok bilateral mit Putin zusammentraf./fko/DP/nas