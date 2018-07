Putin sieht Gipfel mit Trump als Schritt zu besseren Beziehungen

HELSINKI (dpa-AFX) - Der Gipfel mit US-Präsident Donald Trump war nach Einschätzung von Kremlchef Wladimir Putin der erste Schritt für eine Verbesserung der Beziehungen.



"Natürlich bleiben viele Probleme, und wir konnten nicht alle Blockaden auflösen", sagte Putin am Montag in Helsinki. "Ich denke, wir haben einen wichtigen ersten Schritt in diese Richtung gemacht."

Putin sagte, es sei an der Zeit, die Zusammenarbeit etwa im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich zu stärken. Zudem erklärte er, Moskau und Washington könnten bei der Regulierung der Energiemärkte enger kooperieren. Als große Öl- und Gas-Förderer seien beide nicht interessiert an hohen Preisen./tjk/thc/DP/jha