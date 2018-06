Putin sieht Aussicht für Neubeginn der Beziehungen zur EU

WIEN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht eine Chance für einen schrittweisen Neubeginn in den Beziehungen zwischen der EU und Russland.



"Am Wiederaufbau des vollen Formats unserer Zusammenarbeit ist nicht nur Russland interessiert, auch unsere europäischen Freunde sind es", sagte Putin bei seinem Arbeitsbesuch am Dienstag in Wien. Es laufe ein Dialog mit Vertretern aus Brüssel, um die auf Eis gelegten Mechanismen und Instrumente der Kooperation wieder aufzunehmen, so der russische Präsident. Diese Diskussionen seien "sehr konstruktiv, aber nicht einfach."

Putin und Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen betonten den freundschaftlichen Charakter der Beziehungen beider Länder. Dies sei eine gute Tradition. Van der Bellen erklärte, Österreich sei immer bereit, zum Abbau internationaler Spannungen beizutragen. In der Frage der Sanktionen sah er jedoch keinen Spielraum für die neue rechtskonservative Regierung. Sie werde im Einklang mit der EU handeln, meinte das Staatsoberhaupt. Am späten Nachmittag wollte Putin noch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zusammentreffen.

Der eintägige Arbeitsbesuch ist die erste Auslandreise des Kreml-Chefs nach seiner Wiederwahl zum russischen Präsidenten.