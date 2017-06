Putin ruft USA zu konstruktiver Haltung beim Klimawandel auf

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat die USA zu einer konstruktiven Haltung im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.



Washington habe nicht aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen müssen, sagte er beim Internationalen Wirtschaftsforum am Freitag in St. Petersburg. "Man hätte die Verpflichtungen der USA in dem Pariser Abkommen ändern können."

Putin sagte, es lohne sich nicht, US-Präsident Donald Trump für seine Entscheidung zu verurteilen, denn sein Vorgänger Barack Obama sei dem Abkommen beigetreten. "Vielleicht denkt der aktuelle Präsident, dass die Entscheidung nicht durchdacht war." Doch ohne die USA und andere Schlüsselstaaten werde es überhaupt keine Einigung zum Kampf gegen den Klimawandel geben./tjk/DP/jha