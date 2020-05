Putin-Vertrauter Setschin bleibt Chef von russischem Ölriesen Rosneft

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

MOSKAU (dpa-AFX) - Igor Setschin, enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist als Chef des staatlichen Ölkonzerns Rosneft bestätigt worden.



Er werde auch in den kommenden fünf Jahren als geschäftsführender Direktor den größten russischen Ölproduzenten leiten, teilte Rosneft am Freitag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der 59-Jährige führt den Konzern in dieser Funktion seit 2012; zuvor arbeitete er auch als Kremlberater und war Vize-Regierungschef.

Die EU verhängte 2014 wegen des Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen zahlreiche russische Unternehmen. Rosneft darf demnach keine Spezialtechnik und Dienstleistungen zur Ölförderung aus dem Ausland beziehen und ist von langfristigen Krediten ausgeschlossen. Aufsichtsratsvorsitzender des Ölriesen ist Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Auch der Chef der Gazprom -Tochter Nord Stream 2, der Deutsche Matthias Warnig, sitzt in dem Gremium./thc/DP/jsl