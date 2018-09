Putin: Ungarn ist einer der wichtigsten Partner in Europa

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Ungarn als einen der wichtigsten europäischen Partner für sein Land.



Die Beziehungen zwischen beiden Staaten entwickelten sich in fast allen Bereichen positiv, sagte Putin am Dienstag bei einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban in Moskau. Das zeigten auch die bilateralen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Laut Agentur Interfax stieg demnach der Handelsumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 30 Prozent - nach einem Plus von 25 Prozent im vergangenen Jahr.

Bei dem Treffen sollte es laut früheren Angaben des Kremls um den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit und um internationale Fragen gehen. Der Rechtsnationalist Orban sucht verstärkt die Nähe zu Russland, während das EU-Parlament Ungarn offiziell die Verletzung europäischer Grundwerte vorwirft. Russland unterstützt in vielen Ländern rechte und EU-kritische Bewegungen.