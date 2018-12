Putin: Russland kehrt nicht zum Sozialismus zurück

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland wird nach den Worten von Präsident Wladimir Putin nicht zum Sozialismus zurückkehren.



Wirtschaftlich habe das sozialistische System in die Sackgasse geführt, sagte der Kremlchef am Donnerstag vor Journalisten in Moskau. Aber einzelne Elemente wie die "gerechte Verteilung von Ressourcen" oder Fürsorge für den armen Teil der Bevölkerung seien Ziel seiner Politik. "Eine Sozialisierung in diesem Sinn wird es geben", sagte Putin.

Am Vortag war in Moskau eine Umfrage veröffentlicht worden, laut der die Sehnsucht der Russen nach der 1991 aufgelösten Sowjetunion mit 66 Prozent so hoch ist wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Bedauert werde an erster Stelle der Verlust des großen Wirtschaftsraumes, an zweiter Stelle das verlorene Gefühl, einer Supermacht anzugehören, ermittelte das unabhängige Lewada-Institut für Meinungsforschung./fko/DP/nas