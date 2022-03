Putin-Doku statt Nelson Müller im ZDF am Dienstag

MAINZ (dpa-AFX) - Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ändern die großen Fernsehsender weiterhin täglich ihr Programm. Das Zweite nimmt am Dienstagabend (8. 3.) zum Beispiel zur besten Sendezeit eine neue Doku ins Programm. "ZDFzeit: Putin gegen die Welt" heißt der Film von Carsten Oblaender ab 20.15 Uhr. Die 45-minütige Dokumentation beleuchte Wladimir Putins "enge, aber komplizierte Beziehung zu Deutschland". Für das Porträt des russischen Präsidenten fällt eine Ernährungsdoku aus. "ZDFzeit: Nelson Müller: Der Fett-Kompass" werde zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt, hieß es vom ZDF in Mainz. Das Magazin "Frontal" soll normal ab 21.00 Uhr laufen./gth/DP/eas