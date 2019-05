Berlin (ots) - Eine klare Absage an eine nationalePutenhaltungsverordnung haben die deutschen Putenhalter bei derMitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Putenerzeuger e. V.(VDP) am Donnerstag im niedersächsischen Dötlingen erteilt. "Wirhaben schon heute die besten Haltungsbedingungen in Europa, diebesten in der Welt", betonte VDP-Vorsitzender Thomas Storck. Undfragte mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit derBranche ketzerisch: "Wie groß soll der Abstand der deutschenPutenhaltung zum Weltmarkt denn noch werden?" Storck forderteVerlässlichkeit bei den Rahmenbedingungen der Putenerzeugung ein.Dazu gehört für den VDP der Verzicht auf nationale gesetzlicheRegelungen für die Putenhaltung. Stattdessen solle sich die Politikdarum bemühen, dass unter deutscher Ratspräsidentschaft 2020 eineEU-Richtlinie für die Putenhaltung geschaffen wird. "Wir stehen zuunseren hohen Standards, aber sie dürfen nicht einseitig überhöhtwerden", forderte Storck in einem leidenschaftlichen Appell. "DemTierschutz ist deutlich mehr gedient, wenn wir unsere hohen Standardsfür ganz Europa sicherstellen - und nicht, wenn wir unsere nationalenStandards so hoch treiben, dass wir nicht mehr vernünftigwirtschaften können!""Wir dürfen nicht von Billig-Importen ausgebootet werden"In diesem Kontext machte sich Storck auch für eineHerkunftskennzeichnung von Geflügelfleisch in der Gastronomie stark."Der Verbraucher will wissen, woher das Geflügelfleisch kommt - egalob im Supermarkt oder im Restaurant", verwies Storck auf eineaktuelle repräsentative Umfrage, wonach 86 Prozent der Deutschen mehrKlarheit auf der Speisekarte wollen. Eine entsprechende Kennzeichnungin Restaurants, Imbissen, Kantinen und Mensen sei lange überfällig,aus Sicht des Verbrauchers wie auch aus Sicht der Wirtschaft."Unseren fortwährenden Einsatz für mehr Tierwohl können wirlangfristig nur dann halten, wenn wir nicht von Billig-Importen ausLändern mit deutlich niedrigeren Vorgaben ausgebootet werden",betonte Storck.Bei der Mitgliederversammlung standen auch Wahlen zum Vorstand aufder Tagesordnung. Zum Vorsitzenden des VDP wiedergewählt wurde ThomasStorck aus Garrel/Niedersachsen, der seit 2010 an der Spitze desVerbandes steht und in dieser Funktion auch Vizepräsident desZentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG) ist.Neue stellvertretende Vorsitzende ist Bettina Gräfin von Spee ausBocholt/Nordrhein-Westfalen, die bereits zuvor im engen Vorstand desVDP mitgearbeitet hatte. Beisitzer im engen Vorstand sind GernotKuhlmann aus Neerstedt/Niedersachsen, Ralf Oltmann ausDötlingen/Niedersachsen, Thomas Palm aus Schrozberg/Baden-Württembergund Eik Theuerkauf aus Westheide/Sachsen-Anhalt. Damit repräsentiertdas Spitzengremium der deutschen Putenhalter auch geographisch dieBranche in ganz Deutschland.Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit für den VDP aus dem Amtverabschiedet wurden Claus Eilers-Rethwisch, seit 2014stellvertretender Vorsitzender des VDP, und Christa Lenz, ebenfallsseit 2014 im engen Vorstand aktiv.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell