Put-Call-Sentiment DAX Index: Die Stimmung ist im Keller!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX steht in dieser Woche wieder einmal gehörig unter Druck und verlor am Montag erneut um knapp 0,6 Prozent an Wert. Obwohl mit einem Zählerstand von 12.053 Punkten die wichtige Marke bei 12.000 Punkten verteidigt werden konnte, sind die Anleger derzeit eher negativ gestimmt. Darauf lässt zumindest der Put-Call-Sentiment DAX Index schließen, wo derzeit Put-Optionen mit 60 Prozent in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.