Put-Call-Sentiment DAX Index: Keine gute Stimmung!

Gemessen am Put-Call-Sentiment DAX Index herrschte am Dienstag bei den Anlegern alles andere als gute Stimmung. Zwar war das Verhältnis der untersuchten Put- und Call-Optionen am Morgen noch recht ausgeglichen, zum Nachmittag waren jedoch Anleger, die auf fallende Kurse setzen, mit zeitweise 80 Prozent deutlich in der Überzahl. Bis Handelsschluss konnte die Stimmung sich zwar wieder aufhellen, unter dem Strich konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.