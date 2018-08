Put-Call-Sentiment DAX Index: Irgendwann muss es doch aufwärts gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX enttäuscht Anleger dieser Tage mit immer weiteren Kursverlusten. Das lässt bei so manchem Anleger vielleicht die Vermutung aufkommen, dass jetzt bald wieder Kursgewinne folgen müssten. Das lässt zumindest ein Blick auf den Put-Call-Sentiment DAX Index vermuten. Trotz sinkender Kurse setzt hier eine knappe Mehrheit auf steigende Kurse. 58,6 Prozent an Call-Optionen stehen derzeit 41,4 Prozent an Put-Optionen gegenüber.

Ein Beitrag von Robert Sasse.