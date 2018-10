Put-Call-Sentiment DAX Index: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX im späten Handel am Dienstag noch mit einer ansehnlichen Aufholjagd punkten konnte, geht es im morgendlichen Handel am Mittwoch mit dem Index bereits wieder abwärts. Um rund 0,5 Prozent verlor der DAX bis zum Mittag an Wert und fiel damit bis auf 11.918 Punkte zurück. Trotzdem setzen noch immer viele Anleger auf steigende Kurse. Zumindest beim Put-Call-Sentiment DAX ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.