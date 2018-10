Put-Call-Sentiment DAX Index: Gute Stimmung trotz schwachem DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX startet am Freitag mal wieder mit Verlusten in den Handel und unterschreitet damit die Marke bei 12.200 Punkten. Davon lassen die Anleger sich aber anscheinend kaum stören. Zumindest gemessen am Put-Call-Sentiment DAX Index ergibt sich derzeit ein gutes Stimmungsbild. Mit rund 75 Prozent lautet die überwiegende Mehrheit der untersuchten Optionen auf steigenden Kursen, während nur 25 Prozent auf anhaltende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.