Put-Call-Sentiment DAX Index: Eine enge Kiste!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Put-Call-Sentiment DAX Index wird gerne als so etwas wie ein Stimmungsbarometer angesehen. In dem Produkt wird das Verhältnis von gehandelten Put-Optionen mit Call-Optionen gegenübergestellt. Im Handel am Montag zeigt sich dabei ein leichter Vorteil für die Käufer. Etwa 58 Prozent setzten derzeit auf steigende Kurse an den Börsen, während rund 52 Prozent auf einen Wertverfall setzen. Insgesamt also ein recht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.