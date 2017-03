München (ots) - Zwei Tage, 45 Programmierer, Designer undRadio-Enthusiasten aus 12 Nationen und das stärkste Wifi Amsterdams.Beim ersten Radio Hack Europe in Amsterdam wurde daran gearbeitet,Radio in der digitalen Welt einen Schritt weiterzubringen. Die Jurykürte ein junges Entwicklerteam mit ihrer Idee "NewsCall" zum Sieger.Die BLM organisierte mit den Radiodays Europe, dem Media Lab Bayernund den Lokalrundfunktagen den ersten europaweiten Radio Hackathon.Das Siegerteam "NewsCall" stellt sein Projekt noch einmal auf derAbschlussveranstaltung der Radiodays Europe vor rund 1.500 Besuchernvor. Sie haben eine bereits funktionierende App gebaut, die denNutzer in selbst wählbaren Intervallen auf dem Smartphone anruft, umRadioinhalte wie Nachrichten, Breaking News oder den Endstand einesFußballspiels auf das Handy zu pushen. Der Clou ist dabei, dass einAnruf alles überlagert und jede laufende Anwendung unterbricht. Solassen sich andere Inhalte, die in diesem Moment auf dem Gerätabgespielt werden, stoppen und nach dem Anruf wieder fortführen. Willman in diesem Moment keine News bekommen, drückt man den Anrufeinfach weg.Den zweiten Platz erreichte das Projekt "share.radio". Das Teamging das Problem an, dass Radio nicht teilbar ist. Mittels der Appkann man Audioinhalte erkennen, bookmarken und mit einem Share Buttonüber Social Networks teilen. Das ermöglicht, dass auch Audioinhalteim Netz viral werden können.Das drittplatzierte Team "Radiofication" hat Audio, Social Mediaund Gamification verbunden. Das Radioprogramm wird dabei automatischin teilbare Stücke unterteilt. Diese sogenannten "Snacks" können überden Web Feed der Radiostation geteilt und kommentiert werden. Durchspielerische Elemente und Call to action wird der Gamification-Ansatzgestärkt. Die Radiostation kann die Interaktion der Hörer analysierenund auf die Bedürfnisse entsprechend reagieren."Die Projekte des ersten Radio Hack Europe zeigten deutlich,welche Chancen sich für das Medium Radio ergeben, wenn man esschafft, die Radioinhalte über die unterschiedlichsten Schnittstellenteilbar zu machen, um auf den relevanten digitalen Plattformenpräsent zu sein", meint Stefan Sutor, der die BLM in der Juryvertreten hat. Neben ihm waren Ina Tenz (Antenne Bayern), JamesCridland (Radio futurologist, Australien), Matthieu Beauval (RadioFrance), Paula Cordeiro (Radio scientist and digital strategy,Portugal) und Michael Wittmann (David Systems) in der Jury.Die Jury Pitches wurden live gestreamt und könnten nachgesehenwerden unter:https://www.facebook.com/RadiodaysEurope/videos/1325066970915328/Partner des Radio Hack Europe waren Antenne Bayern, Axel Springer undDavid Systems.Weitere Informationen und den Live-Blog zum Nachlesen finden Sieunter http://www.blm.de oder www.radiodayseurope.com.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Dr. Wolfgang FliegerTel.: 089 63808-310Wolfgang.Flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale f?r neue Medien, übermittelt durch news aktuell