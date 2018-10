Telefonaktiebolaget LM Ericsson: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Telefonaktiebolaget LM Ericsson-Kurs wird am 27.10.2018, 07:09 Uhr mit 78,47 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Telefonaktiebolaget LM Ericsson auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Telefonaktiebolaget LM Ericsson in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Telefonaktiebolaget LM Ericsson haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Telefonaktiebolaget LM Ericsson bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für die Telefonaktiebolaget LM Ericsson sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 7,35 . Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -90,63 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 78,4733 notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Telefonaktiebolaget LM Ericsson daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Telefonaktiebolaget LM Ericsson von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.