Purple Shovel gibt Partnerschaft mit Inter Ordinance Inc. bekannt

Purple Shovel wird exklusiver Lieferant von Regierungen für inAmerika hergestellte AK-47Palm Bay, Florida (ots/PRNewswire) - Purple Shovel, LLC, einKleinunternehmen im Besitz von kriegsversehrten Veteranen (ServiceDisabled Veteran-Owned Small Business/SDVOSB) gab heute eineexklusive Vereinbarung mit Inter Ordinance Inc. bekannt, um die inAmerika hergestellten AK-47 des Unternehmens für Regierungskäuferanzubieten."Unsere Partnerschaft reagiert auf den wachsenden Bedarf unterSpezialstreitkräften nach nicht-standardisierten Waffen", sagteBenjamin Worrell, CEO von Purple Shovel. "Diese Waffen sind diebevorzugte Wahl unserer Alliierten aufgrund ihrer relativ niedrigenKosten und einfachen Handhabung. Purple Shovel steht bereit, um dieseNachfrage mit hochwertigen, in Amerika gefertigten AK zu erfüllen."Inter Ordinance Inc., der einzige amerikanische Hersteller desAK-47, bestätigte ebenfalls das starke Interesse ausländischerRegierungen an ihrem Produkt. "Es gibt eine enorme Nachfrage nach inAmerika hergestellten Produkten in der arabischen Welt", sagte CEOUlrich Wiegand. "Sie erkennen die hohe Qualität unserer Gewehre undsind äußerst beeindruckt, dass wir die AK hier in den VereinigtenStaaten herstellen."Mit der Unterstützung von Purple Shovel plant Inter Ordinance, diederzeitige Kapazität von ca. 2.500 AK pro Monat zu verdoppeln, um demwachsenden Bedarf von Regierungskunden zu entsprechen. DasUnternehmen ist für den lokalen Wirtschaftsstandort ein bedeutenderFaktor und hat die Aufmerksamkeit der Florida Space Coast EconomicDevelopment Commission (Ökonomische Entwicklungskommission für denFlorida-Küstenbereich) gewonnen, die im letzten Jahr in InterOrdinance investierte.ÜBER PURPLE SHOVEL, LLCPurple Shovel, LLC ist ein zertifiziertes Kleinunternehmen imBesitz von kriegsversehrten Veteranen (Service Disabled Veteran-OwnedSmall Business/SDVOSB), das im Jahr 2010 gegründet wurde, um Lösungenmit Mehrwert für eine Reihe von inländischen und internationalenAufgaben bereitzustellen. Purple Shovel arbeitet auf dem gesamtenGlobus, um die richtigen Lösungen im besten Interesse des Kunden zubieten. Die Fachkräfte von Purple Shovel verfügen überjahrzehntelange Praxiserfahrung in der Umsetzung von innovativen undachtsamen Programmen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und derenErwartungen noch zu übertreffen. Purple Shovel spezialisiert sich aufherausragende internationale Logistik, Verbindungsaufbau vonkommerziell-militärischen Beziehungen, Unterstützung weltweiterStabilisierungsmissionen, strategische Beschaffung, Optimierung derLieferkette, kommunales und kommerzielles wirtschaftliches Wachstumund die Sicherstellung humanitärer Unterstützung.ÜBER INTER ORDINANCE INC.Inter Ordinance Inc. ist der führende Hersteller von in Amerikagefertigten AK und AR. Seit über 20 Jahren unterstützt InterOrdinance Kunden aus der ganzen Welt von Floridas Space Coast aus.Fast alle Mitarbeiter des Fertigungsteams von Inter Ordinance sindVeteranen oder Mitglieder der Nationalgarde der Vereinigten Staaten.Jede Waffe von Inter Ordinance wird von Hand gefertigt und einerSchießprüfung unterzogen, bevor sie ausgeliefert wird. Alle AK desUnternehmens werden von einer begrenzten Nutzungsdauergarantiegedeckt.Erfahren Sie mehr unter: http://purpleshovel.comPressekontakt:Jim BrechTel.: (703) 661-6540E-Mail: brechj@purpleshovel.comOriginal-Content von: Purple Shovel, LLC, übermittelt durch news aktuell