Purolite will mit der Eröffnung einer Agarose-Produktionsstätte mit 100.000 Litern Kapazität in Wales, Vereinigtes Königreich, die Kosten für Protein-A senken

Llantrisant, Wales (ots/PRNewswire) -Purolite Ltd., ein führender Hersteller und Vertreiber vonAgarose-Harzen für die biopharmazeutische Industrie, kündigt heutedie Eröffnung einer hochmodernen Agarose-Harz-Produktionsstätte an.Sie ist fähig, 100.000 Liter pro Jahr zu produzieren - das entspricht30 % der aktuellen globalen Nachfrage - und es wird prognostiziert,dass die in Südwales ansässige Anlage in verstärktem Maße dieInnovation von Harzen auf diesem Gebiet fördern wird, wodurch dieEndverbraucherkosten für Biologika gesenkt werden und die lokalenVersorgungsketten ihre Einnahmen um bis zu 120 Millionen GBP steigernkönnen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/753768/Purolite_Life_Sciences_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/753769/Purolite_New_Plant_Opening.jpg )Die Anlage wurde am 27. September offiziell von Rt Hon CarwynJones AM, dem Ersten Minister von Wales, und Steve Bates, ChiefExecutive Officer des Verbandes der Bioindustrie, eröffnet. Beidehielten Reden zum Anlass der Eröffnung und sprachen dabei über dieAuswirkungen von Purolite auf den Biotechnologiesektor und denBeitrag, den es dank der kontinuierlichen Erweiterung der Produktionund der Schaffung von Arbeitsplätzen zur walisischen Wirtschaftleistet.Die walisische staatliche Unterstützung in Höhe von 575.000 GBPwar für die Sicherung des Projekts in Wales ausschlaggebend, da diebestehenden Anlagen von Purolite in den USA, China und Rumänien einestarke Konkurrenz darstellten. Die Anlage hat bis heute 60Arbeitsplätze in Südwales geschaffen und gesichert. Carwyn Jones,Erster Minister von Wales, sagte: "Dank der Investitionen inhochwertige Produktionsstätten erarbeitet sich Wales im immer größerwerdenden Life-Sciences-Sektor einen Spitzenplatz. Die walisischestaatliche Förderung ermöglichte es Purolite, seine Arbeit und seineBelegschaft mit einer neuen Produktionsstätte hier in Llantrisantauszubauen - 35 Jahre, nachdem das Unternehmen erstmals eineNiederlassung in Wales gegründet hatte. Ich danke den talentiertenMitarbeitern von Purolite für einen faszinierenden Blick hinter dieKulissen der neuen Anlage und dafür, dass sie uns gezeigt haben, wiedie Biotechnologie lebensrettende Medikamente verbessert."Steve Bates, CEO von BIA, kommentierte: "Es war eine Ehre, bei derEröffnung der neuen Life Sciences-Anlage von Purolite dabei zu seinund dieses wichtige neue Biotech-Fertigungszentrum zu sehen. Purolitehat Einsatz für die britische Biotech-Branche gezeigt, und die Anlagewird dazu beitragen, die Fähigkeit des Vereinigten Königreichs zurHerstellung modernster Medikamente zu verbessern."Agarose-Harze verkörpern eine ganzheitliche Technologie, die vonpharmazeutischen Entwicklern bei der Herstellung moderner Medikamentezur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis, Diabetes und einerVielzahl von altersbedingten Erkrankungen eingesetzt wird. Die neueProduktionsstätte wird die duale Beschaffung von Agarose-Harzenermöglichen und eine konsistente Versorgung gewährleisten. Die eigensdafür errichtete Anlage in Llantrisant in Südwales im VereinigtenKönigreich erstreckt sich auf über 2.400 qm Fläche und nutzt dasFertigungswissen von Purolite, um die Produktion durch geringerenEnergie- und Rohstoffverbrauch sowie zeitsparende Prozesse zuoptimieren."Die Entscheidung, eine neue Anlage zu eröffnen, beruhte auf demfür die kommenden Jahre erwarteten Wachstum desChromatographieharz-Marktes", sagte Chris Major, Global Sales &Marketing Director for Agarose Life Sciences bei der PuroliteCorporation. "Allerdings haben wir auch eine zunehmende Nachfrage ausder Industrie nach alternativen Anbietern vonAgarose-Chromatographie-Harzen festgestellt. Vor dem Markteintrittvon Purolite vor einigen Jahren gab es nur einen Anbieter vonAgarose-Protein-A-Harzen, der einen Marktanteil von knapp 95 Prozentbesaß. Heute ist Purolite die einzige vertrauenswürdige Alternative."HINWEISE AN REDAKTEUREÜber Purolite Life SciencesPurolite Life Sciences wurde 2012 gegründet und unterstützt dieF&E und Produktionsanwendungen in den Bereichen Pharmazie,Lebensmittelproduktion, Feinchemie und anderen Märkten. Zu unserenProdukten gehören pharmazeutische Wirkstoffe, Blutreinigungspolymere,Enzymträger, immobilisierte Enzyme und chromatographische Harze, diemit Fokus auf Reinheit, Reproduzierbarkeit, Skalierbarkeit undverbesserte Ergebnisse für Wissenschaftler und Bioherstellerentwickelt wurden.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.purolitelifesciences.com