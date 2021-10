Purolite kündigt die Vermarktung von zwei neuen Affinitätschromatographieharzen an, die für die Vielfalt der heutigen Biomolekül-Pipelines für Antikörper, Impfstoffe und Gentherapie entwickelt wurden

Cardiff, Großbritannien (ots/PRNewswire) -Purolite (https://bit.ly/3maB0X0), ein globaler Hersteller von Chromatographie-Trenn-, Reinigungs- und Extraktionstechnologien auf Harzbasis, gab heute die Vermarktung von zwei neuartigen Chromatographieharzen der nächsten Generation bekannt:1. Praesto® Jetted A50 HipH ist das weltweit erste alkalistabile Protein-A-Harz auf der Basis eines einheitlichen 50Mum-Agarose-Beads, das für die Aufreinigung von pH-sensitiven Antikörpern oder anderen Fc-haltigen Proteinen entwickelt wurde. Mit 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Harzkügelchen hat Purolite die "Jetting"-Technologie - ein innovatives Verfahren zur Herstellung von Agarosekügelchen einheitlicher Größe mit einer sehr engen Partikelgrößenverteilung - kombiniert mit einem neuen Protein-A-Liganden, NGL-Impact A Hi pH, von Repligen (https://www.repligen.com/) Corporation.2. Praesto® Jetted (dT)18-DVB ist ein neues 50Mum-Styrolharz auf Jettbasis, das für die Reinigung von mRNA-Konstrukten entwickelt wurde, die in Impfstoff- und Gentherapieanwendungen eingesetzt werden. Kundenergebnisse zeigen, dass dieses neue Harz sowohl andere harzbasierte dT-Lösungen als auch die monolithbasierte dT-Technologie übertrifft.Chris Major, Geschäftsführer von Purolite, erklärte: "Wir freuen uns über die Einführung dieser beiden neuen Affinitätsharze, und ich bin stolz darauf, dass wir die Zukunft der Affinitätschromatographie verändert haben, indem wir zwei wichtige Anforderungen der Branche erfüllen. Es ist großartig, erneut mit Repligen zusammenzuarbeiten und das weltweit erste Protein-A-Harz zu entwickeln, das mildere Elutionsbedingungen im Bereich von pH 5 bietet und dennoch eine hohe Kapazität von fast 60 g/l aufweist. Die Ergebnisse zeigen eine bis zu 70 % höhere Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Protein-A-Harzen, da die Aggregation minimiert wird. Studien haben auch gezeigt, dass die Freigabe von Wirtszellproteinen verbessert wird, was die Belastung für weitere nachgeschaltete Schritte verringert." Er fuhr fort: "Die Einführung unseres dT-Harzes war ein strategischer Schritt des Unternehmens, um unser Angebot und unser Wissen über Harze auf den sich schnell entwickelnden Bereich der mRNA-Therapien auszudehnen, die für Impfstoffe und Gentherapieanwendungen entscheidend sind."Informationen zu PurolitePurolite Healthcare & Life Sciences bringt das innovative Denken und die langjährige Erfahrung von Purolite im Bereich der Harztechnologie auf den globalen Marktplatz für Biowissenschaften. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat sich Purolite zum weltweit führenden Hersteller von Harztechnologien und zum Innovationsführer entwickelt und verfügt über Produktionsstätten und fortschrittliche Forschungslabors auf der ganzen Welt.Purolite Healthcare & Life Sciences liefert Wirkstoffe, Enzymträger und immobilisierte Enzyme sowie Harze für die Reinigung und Trennung zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung sowie von Anwendungen im Produktionsmaßstab in den Bereichen Pharmazeutika, Proteinreinigung, Lebensmittelproduktion, Bioprozess, Feinchemie und weiteren Märkten. Mit einem Team von Weltklasse-Forschern und -Wissenschaftlern entwickeln wir neuartige, stark nachgefragte und maßgeschneiderte Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.lifesciences@purolite.com+44 1443 229334www.purolite.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1640025/Purolite_logo.jpgOriginal-Content von: Purolite, übermittelt durch news aktuell