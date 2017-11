Purolite entscheidet sich für Repligens marktführende vorgefüllte Säulen der OPUS®-Reihe

Llantrisant, Wales (ots/PRNewswire) -Praesto® Hochleistungsharze für Protein-A- undIonenaustauschchromatographie werden mit OPUS®-SpitzentechnologiegepaartPurolite Life Sciences, ein führender Anbieter von Agaroseharzenfür Chromatographiezwecke, hat heute eine Zusammenarbeit mit RepligenCorporation (NASDAQ:RGEN) bekanntgegeben, einLife-Science-Unternehmen, das auf modernste Bioprozesstechnologiespezialisiert ist, und Hersteller der marktführendenOPUS®-Produktlinie vorgefüllter Chromatographiesäulen. DasUnternehmen hat Repligens OPUS®-Technologie den Zuschlag gegeben, umPurolite-Kunden mit einer hochwertigen Komplettlösung für dienachgelagerte Aufreinigung von Biologika anzubieten, insbesonderesolche, die auf monoklonalen Antikörpern basieren. Die Vereinbarungsieht vor, dass Purolite seinen Kunden das volle Spektrum vonRepligens GMP-gerechten vorgefüllten Säulen der OPUS®-Reihe und damiteine flexible Entsorgungsalternative zu selbstgefüllten Glassäulenanbietet. Purolites Praesto® High-Flow-Agaroseharze fürProtein-A-Affinitätschromatographie und Ionenaustauschchromatographiewerden mit dem OPUS®-Portfolio an Chromatographiesäulen gepaart, umdie hohen Anforderungen der labortisch- undmassenproduktionstauglichen Aufreinigung zu erfüllen.Chris Major, Sales Director bei Purolite, sagte: "DieseKollaboration steht in Einklang mit unserer Strategie, unserenKunden, die an nachgelagerten Prozessen arbeiten, mehr Auswahl undFlexibilität zu bieten. Die OPUS®-Säulen haben uns wegen ihrermarktführenden Position neben Technologie- und Skalenvorteilen undder kundenspezifischen Konfiguration überzeugt, durch die sichRepligen auszeichnet. OPUS®-Säulen sind einsatzbereite, vorgefüllteAlternativen zu selbstgefüllten Säulen. Sie bieten die größte Auswahlan Durchmessern am Markt sowie flexible Betthöhen. Dieser Fokus aufdie Kundenbedürfnisse passt wunderbar zu unserem Praesto®-Portfolioan agarosebasierten High-Flow-Chromatographieharzen, die sichgegenüber marktgängigen Alternativen in Sachen Kapazität, Haltbarkeitund Gesamtmaterialkosten als überlegen gezeigt haben. Unsere Kundenwerden von dieser Partnerschaft zwischen zwei zuverlässigenLieferanten profitieren. Gemeinsam haben wir mehr als 70 Jahregeballte Expertise und Innovations-Knowhow. Mit uns lassen sichLösungen für nachgelagerte Prozesse schneller und effizienterbereitstellen als je zuvor."Steve Tingley, Repligens Vice President of Sales, ergänzte: "Inden vergangenen 5 Jahren haben sich vorgefüllte Säulen bei denHerstellern von Biologika durchgesetzt, um die Prozesse flexibler zugestalten, die Marktreife zu beschleunigen und die Prozessökonomieinsgesamt zu verbessern. Viele dieser Unternehmen haben RepligensOPUS®-Technologie als standardmäßige Plattformlösungen bei der Arbeitmit vorgefüllten Chromatographiesäulen eingeführt. Diese Art derKollaboration mit Lieferanten von Chromatographieharzen vereinfachtdie Materialbeschaffung für vorgefüllte Säulen für Kunden erheblich.Im Speziellen wird diese Vereinbarung mit Purolite kurzeLiefervorlaufzeiten für Kunden ermöglichen, die Purolitesagarosebasierte Harze der Praesto®-Reihe mit den vorgefülltenOPUS®-Säulen kombinieren."Pressekontakt:für Medien:Purolite Life SciencesN: Marc DaviesE: marc.davies@purolite.comT: +44-1443-235409Original-Content von: Purolite Ltd, übermittelt durch news aktuell