Puritas GmbH: Den Schlafstörungen auf der Spur

Wustermark (ots) - Nur wer ungestört und gleichzeitig tief schläft, fühlt sich am nächsten Tag ausgeruht und leistungsfähig. Für viele Menschen allerdings mehr Wunsch als Wirklichkeit. Dabei ist ein erholsamer Schlaf wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. Um das Nacht für Nacht zu erreichen, braucht es eine professionelle Beratung, die sich mit den begleitenden Faktoren für einen erholsamen Schlaf auseinandersetzt. Die Schlafexperten der Puritas GmbH haben sich auf speziellen Schlafkomfort und auf eine individuelle Schlafberatung spezialisiert. Damit bieten sie nachhaltige Lösungen für guten Schlaf, die im direkten Zusammenhang mit einem individuell gestalteten Schlafsystem stehen. Speziell designte Betten, typgerechte Matratzen und ergonomische Kopfkissen sind dabei die Hauptbestandteile für besseren Schlaf und eine höhere Lebensqualität.Der Jammer ist groß bei vielen Menschen, die morgens aufstehen und das Gefühl haben, dass sie nicht ausgeruht sind oder nicht fest genug geschlafen haben. Das liegt in den meisten Fällen, wie Untersuchungen gezeigt haben, an der falschen Matratze, an schlechten Schlafbedingungen oder auch an psychischen Belastungen, die den Menschen um den Schlaf bringen. In jedem Fall sollte man Maßnahmen einleiten, um Besserung herbeizuführen, wenn es darum geht, für gesunden, erholsamen Schlaf zu sorgen. Über eine hervorragende Expertise zu Themen rund um das Schlafen verfügen die speziell geschulten Schlafberater der Puritas Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG aus Wustermark, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Schlafstörungen ihrer Kunden auf den Grund zu gehen und für Abhilfe zu sorgen. Das gelingt in den meisten Fällen, weil das Unternehmen aus Brandenburg auf individuelle Schlafsysteme spezialisiert ist. Ihre Kunden erhalten nach eingehender persönlicher und personenbezogener Beratung eine individuelle Matratze nach Maß. Denn das ist wichtig, um alle individuellen Merkmale des Kunden in das Lösungskonzept für besten Schlaf zu integrieren.Die Anzahl wichtiger Kriterien, die für das passende Bett Berücksichtigung finden müssen, ist riesengroß. Ist doch jeder Mensch unterschiedlich was Figur, Schlaf- und Lebensgewohnheiten, Gewicht, Größe und Vorlieben betrifft, so dass es notwendig ist, auf diese Details bei den Planungen für das passende Schlafsystem Rücksicht zu nehmen. Das macht dann auch den Unterschied zwischen einem Produkt von der Stange und einem "Designer-Produkt". Erst nachdem alle wichtigen Kriterien in die Planungen für das adäquate Schlafsystem eingeflossen sind, geht es an die Herstellung der Matratze, die in der kleinen Manufaktur als Unikat hergestellt wird. Um den Ansprüchen und Bedürfnissen der Kunden genügen zu können, werden, wenn gewünscht, unverbindliche Beratungsgespräche im Hause der Kunden geführt, die dem Schlafberater die Möglichkeit geben, im für den Kunden angenehmen und vertrauten Umfeld ein Gespräch zu führen und dabei dessen Schlaf- und Lebensbedingungen für sämtliche planungsrelevanten Erwägungen zu berücksichtigen. Die guten Erfahrungen, die das Unternehmen bei dieser individuellen Kundenanalyse gemacht haben, fließen in die hohe Qualität der Puritas-Produkte mit ein und sorgen für Top-Ergebnisse bei der Herstellung von Schlafsystem und Zubehör, die die Mehrheit der Kunden zu schätzen wissen. Das dokumentieren zahlreiche positive Bewertungen und Rezensionen.Was nützt es, wenn man beim Betten- oder Matratzenkauf gespart und dafür minderwertige Produkte gekauft hat, die nicht den gewünschten erholsamen Schlaf bringen? Dann wird man spätestens nach einigen Wochen bemerken, dass man am falschen Ende gespart hat. Entweder stellen sich Rücken- und Nackenprobleme ein, oder man fühlt sich irgendwie "gerädert" beim Aufstehen oder der fehlende Lüftungseffekt einer billigen Matratze lässt einen nachts schwitzen und somit unruhig schlafen. Auf diese Probleme hinzuweisen und rechtzeitig Abhilfe zu schaffen, darauf sind die Berater der Puritas GmbH besonders geschult, so dass sie den Kunden ausführlich und nachvollziehbar die besondere Bedeutung eines außergewöhnlichen Schlafsystems erläutern können. Besonders ältere Menschen, die oft über allerhand "körperliche Wehwehchen" klagen, wissen die ausgewogene Beratung der erfahrenen Schlafberater zu schätzen. Für sie ist ein gutes Bett ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens. Robert Zeiß, Geschäftsführer der Puritas Gesundheits-& Wohlfühlhaus GmbH empfiehlt: "Mit unseren Qualitätsprodukten aus deutscher Manufaktur für einen besseren Schlaf entdecken Sie den Unterschied."