Puritan weist Patentverletzungsklage eines Mitbewerbers zurück

Unternehmen ist zuversichtlich, dass die COPAN-Klage unbegründetist, und wird seine Produktrechte energisch verteidigenGuilford, Maine (ots/PRNewswire) - Puritan Medical Products Co.,LLC - ein amerikanischer Hersteller, der weltweites Renommee genießtund für seine Tupfer und Einwegvorrichtungen zur Entnahme von Probenbekannt ist - gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beschwerdewegen unlauteren Wettbewerbs und Patentverletzung, die von COPANItalia S.p.A. und deren US-Tochtergesellschaft COPAN Diagnostics Inc.beim Bundesbezirksgericht in Maine eingereicht wurde,unmissverständlich zurückweist."Wir waren überrascht und sehr enttäuscht von dieser Klage", sagteTerry Young, Puritans General Manager und COO. "Wir prüfen dieseunerwartete Beschwerde derzeit und bereiten unsere Antwort undmögliche Gegenklagen vor. Puritan ist zuversichtlich, was seinePosition angeht, und wird den Routinebetrieb zur Herstellung undBelieferung aller Kunden mit seinen patentierten beflocktenTupfer-Produkten fortsetzen".Puritan produziert seit fast 100 Jahren hochwertigeMedizinprodukte und hält derzeit 14 internationale Patente für seinebeflockten Tupfer."Wir haben uns stets fair und ethisch einwandfrei am Marktbehauptet. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Behauptungunbegründet ist und werden unsere Produktrechte energischverteidigen", erklärte Young.Informationen zu PuritanPuritan Medical Products Co., LLC ist ein amerikanischesUnternehmen, das weltweit als zuverlässiger Hersteller vonEinwegprodukten für die Bereiche Gesundheitswesen, Diagnostik,Forensik, kritische Umgebungen, Lebensmittelsicherheit undArzneimittelherstellung bekannt ist. Alle beflockten Tupfer vonPuritan werden im Werk in Guilford im US-Bundesstaat Mainehergestellt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anTimothy TempletExecutive VP of Global Salestltemplet@puritanmedproducts.com+1.207.876.3311Logo -https://mma.prnewswire.com/media/703607/Puritan_Medical_Logo.jpgOriginal-Content von: Puritan Medical Products Co., LLC, übermittelt durch news aktuell