Purer Rätselcomic-Spaß in Micky Maus-Sonderausgabe (FOTO)

Berlin (ots) - Dem beliebtesten Comic-Genre des Micky Maus-Magazins wird indiesem Jahr ein Sonderheft gewidmet: Am 14.02. erscheint "Micky Maus präsentiert#35: Rätselcomics" und ist vollgepackt mit spannenden Stories für Spürnasen.In 42 kniffligen Geschichten ermitteln sich Donald Duck und Micky Maus durchPreisverleihungen, Flohmärkte und Flughäfen oder schnüffeln sich hoch in dieBerge und bis tief in den mexikanischen Dschungel. Dabei bringen sie nicht nurSchummler und Diebe zur Strecke, sondern lösen auch so manchen Diamantenraub.Auf 60 Seiten sind die Entenhausener dabei auf die findige Spürnase der Leserangewiesen - denn diese wird zur Aufklärung der Fälle dringend benötigt!Zusätzlich zu den Comics zeigt das Magazin wie Geheimcodes geknackt werdenkönnen und bietet von Rätseln bis hin zu Tests reichlich Spannung für jungeDetektive und angehende AgENTEN."Micky Maus präsentiert #35: Rätselcomics" richtet sich an Kinder zwischensieben und zwölf Jahren. Für die Vermarktung ist die hauseigene VermarktungsunitEgmont MediaSolutions verantwortlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplarevon "Micky Maus präsentiert #35: Rätselcomics" wenden Sie sich bitte an dieuntenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4512703OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell