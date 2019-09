"Purer Aktionismus, der Menschen verunsichert" / Statement zum vorgeschlagenen Ölheizungsverbot

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) - Ein von Bundesumweltministerin Svenja Schulze(SPD) und Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer ins Gesprächgebrachtes Verbot neuer Ölheizungen wäre kontraproduktiv. Daraufweist das IWO-Institut aus Hamburg hin. "Jahrelang hat es die Politiknicht geschafft, eine steuerliche Förderung als attraktiven Anreizfür deutlich mehr Heizungsmodernisierungen einzuführen. Stattdessenwird nun eine unsinnige Debatte um die richtige Heizungsformlosgetreten. Das ist purer Aktionismus, der Millionen Hauseigentümerverunsichert. Menschen, die befürchten, das Falsche zu tun, machenaber erst einmal gar nichts. Mit solch einem Attentismus ist demKlimaschutz am wenigsten geholfen", erklärt IWO-GeschäftsführerAdrian Willig.Neue Ölheizungen werden heute praktisch ausschließlich mitBrennwerttechnik verkauft, die dafür sorgt, dass Heizöl nahezuverlustfrei in Wärme umgewandelt werden kann. Im Rahmen desEU-Energieeffizienzlabels erhalten Öl-Brennwertgeräte mit "A" einegleich gute Bewertung wie zum Beispiel Gas-Brennwertkessel. "Warumdie eine Technologie nun verboten werden soll, ist nichtnachvollziehbar", betont Willig. "Viel sinnvoller wäre die Einführungeiner Umweltprämie, die die Kombination mit zusätzlichen erneuerbarenEnergien in Form eines Hybridsystems belohnt." Denn die sofortigeEinrichtung einer 100-prozentig erneuerbaren Wärmeversorgung sei vorallem in sehr vielen älteren Häusern technisch gar nicht machbar."Studien zeigen zudem, dass wir die Klimaziele mit einembreitgefächerten Technologiemix sicherer und günstiger erreichenkönnen", so Willig weiter. Wichtig seien dabei schnelle undnachhaltige Effizienzsteigerungen. "Neben moderner Öl- undGas-Brennwerttechnik leistet hier auch die Gebäudedämmung einengroßen Beitrag. Erneuerbare Energien sollten bei der Modernisierungso gut wie möglich mit eingebunden werden. Neben den ,Klassikern' wieSolarthermie und Holz verfügen hier insbesondere nochPhotovoltaik-Anlagen über ein erhebliches Potenzial", so Willig. DerBedarf an Heizöl oder Erdgas lasse sich dadurch insgesamt um 80Prozent und mehr senken. Der noch verbleibende Brennstoffbedarfkönnte dann langfristig durch neue, weitgehend CO2-neutraleEnergieträger gedeckt werden, die die bislang fossilen Produktezunehmend ersetzen."Anstatt mit Verboten zu drohen, sollten für Hauseigentümerlangfristig verlässliche Rahmenbedingungen und, damit verbunden,dauerhafte Anreize geschaffen werden", meint Adrian Willig. Dies wäreauch zielführender als eine kurzfristige "Abwrackprämie".Deutschlandweit entsprechen fast zwölf Millionen Gas- und Ölheizungennicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Dementsprechend groß istder Modernisierungsbedarf.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut für Wärme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell