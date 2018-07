"Pure One" bei Lidl: So wird der "Superfood"-Trend für jeden zum Genuss / Powerbeeren, Quinoa Tricolor oder rohe Kakaobohnen ab 16. Juli in allen Lidl-Filialen erhältlich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Neckarsulm (ots) -Ob als Snack, im Joghurt und Müsli oder zum Backen: Vom 16. biszum 21. Juli dreht sich bei Lidl alles um den Trend "Superfood".Während der Aktionswoche bietet das Unternehmen unter der Marke "PureOne" verschiedene Beeren, Quinoa Tricolor, Kakaonibs undKokosprodukte an. Die nährstoffreichen Powerlebensmittel sindexklusiv in allen 3.200 Lidl-Filialen für 2,69 Euro erhältlich.Online-Magazin mit Trend-RezeptenWas genau hinter den einzelnen Superfood-Produkten steckt und wiesie eingesetzt werden können, erfahren Kunden auf der Verpackung undim achtseitigen Online-Magazin "Super gut, super Food". Exklusiv fürLidl von einer Food-Bloggerin kreierte Rezepte, zum Beispiel für einKokos-Bananen-Brot oder eine Beeren-Bowl mit Skyr, runden dasSuperfood-Magazin ab. Ab Sonntag, 8. Juli, ist es unter dem Linkwww.lidl.de/superfood zu finden.Das Superfood der Aktionswoche im Überblick:- Aroniabeeren: Die vitaminreiche Aroniabeere schmeckt ähnlich herbwie Holunder und verleiht Kuchen oder Müsli eine fruchtige Note.- Wilde Blaubeeren: Im Gegensatz zu frischen Blaubeeren dienen diegetrockneten Blaubeeren das ganze Jahr über als aromatischer Snackoder fruchtige Bereicherung für Müsli und Joghurt.- Weiße Maulbeeren: Das süße Aroma der getrockneten Maulbeerenerinnert an Honig.- Quinoa Tricolor: Das mild-nussige und proteinreiche Korn ist eineideale Zutat für Salat, Aufläufe oder Suppen.- Goji-Beeren: Die ungezuckerten, fruchtig-herben Beeren eignen sichals Snack oder für Müsli, Desserts oder Kuchen.- Physalis: Die ungezuckerte Physalis verleiht Müsli oder Backwareneine fein-säuerliche Note.- Kakaonibs: Die Bruchstücke roher, geschälter Kakaobohnen veredelnMüsli, Desserts oder Gebäck.- Kokoschips natur: Die Kokoschips natur sorgen für einen puren undunvergleichlichen Kokos-Geschmack.- Kokoschips geröstet und gesüßt: In Verbindung mit der Karamellnotedes Vollrohrzuckers peppen die Kokoschips Müslis und Desserts auf.- Kokosmehl: Der fettreduzierte Mehlersatz gibt Suppen, Desserts undKuchen einen natürlichen Kokosgeschmack.