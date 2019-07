Pure Multi-Family Reit: Diese Infos sollten Sie kennen!

Am 08.07.2019 ging die Aktie Pure Multi-Family Reit an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 9,6 USD aus dem Handel.

Wie Pure Multi-Family Reit derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Pure Multi-Family Reit-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Pure Multi-Family Reit-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pure Multi-Family Reit vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 8 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -16,7 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (9,6 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pure Multi-Family Reit somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,34 ist die Aktie von Pure Multi-Family Reit auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (91,55) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pure Multi-Family Reit-Aktie hat einen Wert von 10,53. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,12). Der RSI25 liegt bei 38,12, was bedeutet, dass Pure Multi-Family Reit hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Pure Multi-Family Reit.