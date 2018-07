Pure Multi-Family Reit: Was Sie wissen sollten?

Der Kurs der Aktie Pure Multi-Family Reit stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Venture bei 9,05 USD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Pure Multi-Family Reit auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pure Multi-Family Reit beträgt das aktuelle KGV 13,4. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 112,14. Pure Multi-Family Reit ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

