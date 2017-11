Pure Magie erleben - Panasonic läutet mit Cash Back Aktion das Weihnachtsgeschäft ein / Werbekampagne erreicht rund 1 Milliarde Kontakte im Jahresendgeschäft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -"Pure Magie erleben" - das ist das Versprechen der Kampagne, mitder Panasonic das Weihnachtsgeschäft mit seinen TVs, Blu-rayRecordern und -Playern, Soundbars und LUMIX G Kameras ab dem 20.November 2017 belebt. Rund 1 Milliarde Werbekontakte werden imJahresendgeschäft über TV, Radio, Print, Digital, Social Media, Outof Home und POS Materialien erreicht. Bei einer großen Auswahl vonProdukten beteiligt sich Panasonic mit bis zu 1.000 Euro an denKosten für die Weihnachtsgeschenke der Konsumenten."1 Milliarde Werbekontakte und bis zu 1.000 Euro Cash Back - mitdiesen Zahlen sorgen wir dafür, dass viele Kunden den Weg zu unserenPartnern im Fachhandel finden", so Armando Romagnolo, MarketingDirector CE bei Panasonic Deutschland. "Unser Ziel: Wir wollen unserbereits jetzt sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit einemhervorragenden Weihnachtsgeschäft im Fachhandel krönen."Für die nötige Aufmerksamkeit sorgt eine reichweitenstarkeMass-Mediakampagne. Über einen Aktionszeitraum von 7 Wochen werdenTV, Radio, Print, Digital, Social Media sowie Infoscreens inBahnhöfen und Einkaufszentren belegt. Der Claim: "Pure Magieerleben". Unter demselben Motto stehen auch die POS Materialien, dieKunden im Fachhandel Orientierung geben und die Kampagne verlängern.Teilnehmende Händler können sich im PartnerPortal von Panasonicweitere Informationen und Material herunterladen.Bis einschließlich 7. Januar 2018 läuft die Verkaufsaktion. DerAblauf ist Kunden und Händlern bereits aus den Vorjahren bekannt:Kunden, die eines der vielen Aktionsprodukte bei einem teilnehmendenHändler erwerben, können den Kauf online registrieren und denKaufbeleg hochladen. Sind alle Bedingungen erfüllt, überweistPanasonic je nach Produkt zwischen 25 und 1.000 Euro an den Kunden.