Pure Freude am Wasser trotz Trockenheit im Sommer - Drei Tipps für ein bewusstes Wassermanagement mit GROHE

Düsseldorf (ots) -- Zunehmende Trockenheit im Sommer führt vermehrt zu Wasserknappheit - Ein bewusstes Wassermanagement wird immer wichtiger, um die wertvolle Ressource zu schützen - GROHE unterstützt Haushalte beim Wassersparen mit nützlichen Tipps und innovativen TechnologienNeben Hitzefrei, Grillabenden mit Freunden und Badespaß bringt das warme Wetter auch das Thema Trockenheit mit sich . Dies haben nicht zuletzt auch die sommerlichen Hitzewellen der vergangenen Jahre gezeigt. Wasserknappheit ist laut dem Weltwirtschaftsforum eines der größten globalen Risiken[1]. Die Nachfrage nach Wasser wird laut Prognosen zudem bis 2050 um rund 55% weiter stark steigen[2]. Zahlen und Fakten, die die Dringlichkeit für ein bewusstes Wassermanagement hervorheben.Genau hier setzt GROHE mit seinen Produktinnovationen an: verantwortungsvoller Umgang mit der wertvollen Ressource, ohne dabei die Freude am Element Wasser zu verlieren. Wie man nach diesem Prinzip trotz der heißen Temperaturen im Sommer eine erfrischende Abkühlung guten Gewissens genießen kann, zeigt GROHE in drei praktischen Tipps.#1 Duschen statt BadenBesonders beim Duschen und Baden kann man in der sommerlichen Trockenzeit wertvolles Wasser sparen. Während bei einem Vollbad etwa 150 Liter Wasser verbraucht werden, benötigt eine 5-Minuten-Dusche ca. 50 Liter - die Devise lautet also lieber Duschen statt Baden. Selbst beim Duschen ist es möglich Wasser einzusparen. Thermostate mit dem GROHE TurboStat Technologie liefern die gewünschte Temperatur ohne langes nachjustieren und gleichen während des gesamten Duschvorgangs Temperaturspitzen aus. Ein zusätzliches Feature der GROHE Thermostate ist der Eco Button am Mengengriff, der den Wasserverbrauch auf bis zu 50 Prozent reduziert. Eine Vielzahl der Duschbrausen über alle Preissegmente hinweg verfügen außerdem über einen Durchflussbegrenzer, der den Wasserverbrauch ohne jeglichen Komfortverlust mindert. So steht der Abkühlung mit gutem Gewissen nach einem heißen Sommertag nichts mehr im Weg.#2 Wassersparende Armaturen verwendenWassersparen in Bad und Küche bei gleichbleibendem Komfort? Das ermöglicht die innovative GROHE EcoJoy Technologie. Ein Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch von 10 Litern um die Hälfte auf bis zu 5 Liter pro Minute, während der in der Armatur verbaute Luftsprudler für einen gleichbleibend voluminösen Wasserstrahl sorgt. Diese Technologie ist mit einer Vielzahl von Armatur-Modellen erhältlich, wie zum Beispiel mit der GROHE Essence Linie, die mit einer großen Auswahl an Größen, Farben und Oberflächen eine stylische und zugleich nachhaltige Lösung für das Bad bietet oder mit der GROHE Minta als nachhaltige Lösung für die Küche.#3 Wasserfluss minimierenBeim Zähneputzen oder beim Einseifen der Hände kann schnell mal das Wasser länger laufen. Besonders im Sommer ist jedoch jeder Tropfen Wasser wertvoll. Das Wasser allerdings nur dann fließen zu lassen, wenn es auch wirklich aktiv verwendet wird, fällt aus reiner Gewohnheit nicht immer leicht. Hier können berührungslose Infrarot-Armaturen, wie zum Beispiel die GROHE Eurosmart CE unterstützend wirken. 